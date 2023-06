Durante il panel “What’s Next For Gaming” tenuto dal team Xbox durante l’ Xbox Games Showcase di ieri sera, la Vicepresidente Corporate Sarah Bond ha annunciato che i membri di PC Game Pass potranno presto giocare alla loro collezione su dispositivi GeForce Now.

“Sono entusiasta di condividere con voi che nei prossimi mesi porteremo GeForce Now come una risorsa che potrete utilizzare con PC Game Pass“, ha spiegato Bond. “Sarete in grado di giocare alla vostra collezione di PC Game Pass sfruttando GeForce Now, e potrete farlo su tutti i dispositivi utilizzando GeForce Now, che si tratti di PC di bassa potenza, Mac, Chromebook o dispositivi mobili. Siamo entusiasti di aggiungere questo nuovo vantaggio per i membri di PC Game Pass“.

Il mese scorso, Microsoft ha annunciato che i giocatori sarebbero stati in grado di effettuare lo streaming di determinati giochi di Xbox Game Studios e Bethesda acquistati su Steam o sull’Epic Games Store. Ora sembra che GeForce Now avrà un’ulteriore integrazione con i giochi di Microsoft attraverso PC Game Pass.

Per quanto riguarda i tempi, Xbox Wire ha dichiarato che questa funzionalità sarà disponibile nei prossimi mesi. Microsoft si è impegnata a portare più giochi su GeForce Now all’inizio di quest’anno per rassicurare i regolatori riguardo alla sua imminente acquisizione di Activision Blizzard.

Insomma, solo buone notizie per tutti i fan Xbox, che si aggiungono alla carrellata di titoli presentati ieri sera durante lo Showcase, i quali saranno tutti disponibili su Xbox e PC Game Pass il giorno del loro lancio.