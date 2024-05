Microsoft svela i giochi che avranno il supporto immediato per la funzione Automatic SR

La nuova tecnologia Automatic Super Resolution (Auto SR) di Microsoft ha catturato l'attenzione dei media quando è stato annunciato che l'azienda stava lavorando a una soluzione di upscaling facile da usare, questa volta rivolta a competere con alternative consolidate come il DLSS di NVIDIA, l'FSR di AMD e il XeSS di Intel.

L'Auto SR è stato, infatti, progettato per migliorare i frame rate dei giochi esistenti in tempo reale, aumentando anche il dettaglio visivo mostrato sullo schermo.

Inizialmente, Auto SR opererà limitatamente su piattaforme specifiche, come la Snapdragon X Elite di Qualcomm, sfruttando le capacità di AI dell'unità di elaborazione neurale (NPU). Microsoft ha in programma di espandere la tecnologia Auto SR ai PC "Copilot+" con chip come il Lunar Lake di Intel e gli APU Strix di AMD, che promettono prestazioni AI superiori ai 100 TOPS, oltre a collaborare con produttori di GPU come NVIDIA e AMD per accelerare l'integrazione di Auto SR nelle soluzioni grafiche discrete.

Quali giochi supporteranno l'Auto SR?

Microsoft ha indicato che Auto SR sarà disponibile solo per un insieme selezionato di giochi inizialmente, facendo riferimento al sito "Worksonwoa.com" per i dettagli, che elenca i giochi compatibili con la piattaforma Windows su Arm. Tra i titoli che beneficeranno del supporto Auto SR sin dal lancio figurano Borderlands 3 e God of War (2018). Di seguito, l'elenco completo dei giochi che godranno di questa tecnologia:

7 Days to Die

BeamNG drive

Borderlands 3

Control

Dark Souls III

God of War

Kingdom Come: Deliverance

Resident Evil 2

Resident Evil 3

Sekiro: Shadows Die Twice

Sniper Ghost Warrior Contracts 2

The Witcher 3: Wild Hunt

La lista completa non è solo abbastanza ampia, ma copre un varietà di generi e stili di gioco, assicurando agli utenti di avere diverse opzioni dai quali scegliere. Inoltre, sarà possibile optare per il supporto Auto SR in giochi come Shadow of The Tomb Raider & Skyrim Special Edition.

Anche se Auto SR può essere utilizzato con qualsiasi titolo, è importante notare che Microsoft ha garantito che funzionerà ottimamente solo con quelli che hanno un supporto specifico. Sarà interessante osservare come questa tecnologia si misurerà con le tecnologie concorrenti e quale impatto avranno le prestazioni AI in questo contesto. Al momento, non sono stati divulgati dettagli su impostazioni predefinite, qualità o prestazioni, ma le comparazioni con le tecnologie di upscaling moderne saranno sicuramente cruciali.