Microsoft ha apportato modifiche significative alla sua proposta di acquisizione di Activision Blizzard, accettando di cedere i diritti di cloud streaming a Ubisoft, nel tentativo di superare le preoccupazioni delle autorità regolatorie nel Regno Unito e di concludere l’affare nella regione.

In un comunicato ufficiale, Microsoft ha dichiarato: “Oggi compiamo un ulteriore passo importante riguardo a questa transazione. Per affrontare le preoccupazioni sollevate dall’Autorità britannica per la concorrenza e i mercati riguardo all’impatto proposto sull’industria del cloud game streaming, stiamo ridefinendo la transazione al fine di acquisire un insieme più limitato di diritti.”

La nuova struttura dell’accordo prevede l’esecuzione di un accordo che trasferisce i diritti di cloud streaming per tutti i giochi Activision Blizzard, attuali e futuri, destinati a PC e console, per i prossimi 15 anni, all’editore Ubisoft. Questi diritti di streaming saranno ceduti in modo permanente e rappresenteranno un aspetto centrale dell’operazione.

Microsoft ha sottolineato che, grazie a questa partnership con Ubisoft, l’acquisizione proposta di Activision Blizzard assume un profilo notevolmente differente secondo le leggi britanniche rispetto alla transazione originariamente presentata per la considerazione dell’Autorità britannica per la concorrenza e i mercati nel 2022. L’azienda ha dunque notificato la nuova struttura della transazione all’autorità e si aspetta che le fasi di revisione siano completate prima della scadenza della proroga di 90 giorni dell’accordo di acquisizione con Activision Blizzard, fissata per il 18 ottobre.

Un punto chiave dell’accordo ristrutturato è che Microsoft non avrà la possibilità di rilasciare in esclusiva i giochi di Activision Blizzard sulla propria piattaforma di cloud streaming, Xbox Cloud Gaming, né di detenere il controllo esclusivo dei termini di licenza dei giochi di Activision Blizzard per servizi concorrenti.

La ristrutturazione comporta che l’editore Ubisoft acquisirà i diritti esclusivi di streaming a livello mondiale per i giochi di Activision Blizzard, con l’eccezione dei diritti non esclusivi nell’Area economica europea. Questa partnership coprirà sia i giochi esistenti che quelli futuri di Activision Blizzard e si estenderà per i successivi 15 anni, una volta che l’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft sarà finalizzata.

Chissà se questo basterà per finalizzare questa acquisizione, di certo lo scopriremo nel corso dei prossimi giorni.