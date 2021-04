I migliori picchiaduro | Aprile 2021

Tra i generi più in voga da sempre nel vasto universo videoludico ci sono i picchiaduro. Anche la generazione passata ha proposto alla grossa fetta di appassionati di questo genere tutta una serie di esperienze di altissimo livello. Sul mercato c’è praticamente un picchiaduro per ogni gusto, e non mancano affatto anche alcune sperimentazioni sul genere. Tra sequel di grandi saghe storiche, e new entry che sono già entrate nel cuore dei giocatori, i picchiaduro si riconfermano un genere molto seguito e giocato da uno zoccolo duro di appassionati che è costantemente in crescita.

Se da una parte troviamo grandi ed immortali franchise come Tekken e Street Fighter, rinati proprio con gli ultimi capitoli dopo che avevano vissuto momenti non proprio ottimali, negli scorsi anni abbiamo assistito anche all’arrivo di Dragon Ball Fighterz che ha saputo sorprendere per la sua qualità generale incredibile sia gli amanti del genere, che tutti i fan dell’opera di Akira Toryiama. Vediamo insieme quali sono i migliori picchiaduro da poter acquistare online.

Migliori picchiaduro

Street Fighter

Il brand di Street Fighter è più vivo che mai, e in questa generazione videoludico ha Saputo regalarci diversi titoli tutti di altissimo livello. Ce n0è davvero per tutti i gusti, da chi ama uno stile di picchiaduro più moderno con le varie edizioni di Street Fighter V, l’ultimo capitolo principale della saga, a chi vuole rivivere i momenti salienti di uno dei franchise del genere più importanti e famosi al mondo. La Street Fighter 30th Anniversay Collection, infatti, è un vero e proprio cofanetto che fa da hall of fame per la saga Capcom. Al suo interno troverete tutti i capitoli di Street Fighter che vanno dagli albori della serie a fine anni ’80, fino a Street Fighter 3 The 3rd Strike.

Tekken 7

Se Street Fighter è il Re dei picchiaduro in due dimensioni, Tekken è la saga che ha da sempre ricevuto più apprezzamenti nel portare il genere alla terza dimensione. Con Tekken 7 la saga raggiunge livelli di completezza e raffinatezza nelle meccaniche a dir poco unici per la saga. Con un roster in costante aggiornamento che comprende praticamente tutti i personaggi storici, affiancati da new entry, Tekken 7 sarà capace di tenervi incollati al monitor un incontro dopo l’altro grazie a tutta una serie di modalità che vanno dalla più classica Arcade agli scontri online.

Dead or Alive 6

Un altro capostipite dei picchiaduro in tre dimensioni è Dead or Alive. Arrivata alla sesta incarnazione, la saga targata SEGA si è costantemente migliorata ed ampliata nel tempo. Ora, Dead or Alive 6 si pone come la massima esplosione del brand, proponendo agli appassionati del genere uno dei migliori e più completi titoli picchiaduro. Una vastità di personaggi e di combo vi faranno volteggiare in combattimenti al cardiopalma tra le molteplici modalità proposte da questo sesto capitolo di Dead or Alive.

Super Smash Bros Ultimate

Non potevano non citare anche uno dei picchiaduro più unici ed amati che il genere ha partorito. Super Smash Bros Ultimate non rappresenta solamente il picchiaduro in salsa Nintendo, ma una vera e propria enciclopedia tutta dedicata al videogioco. Il brawler uscito nel 2018 è ancora uno dei titoli più giocati e aggiornati per Nintendo Switch. Con il suo roster che può contare (ad oggi) 80 personaggi è il cross-over più vario che si possa trovare attualmente sul mercato. Grazie al fantastico lavoro di Sakurai e del suo team, Super Smash Bros Ultimate si pone come la summa del proprio brand. Un vero e proprio cult immediato da non perdere per tutti gli amanti del genere.

Dragon Ball FighterZ

Grande spazio anche per Arc System Works, una delle software house più capaci nel costruire e sviluppare picchiaduro che sanno essere frenetici, tecnici e allo stesso tempo divertenti da giocare. Con Dargon Ball Fighterz, il team giapponese ha saputo venire incontro sia agli amanti del genere, che a tutti i fan di Dragon Ball. Grazie ad una vastità di personaggi prelevati direttamente dalle miglior saghe dell’opera di Toryiama, e ad una cura maniacale per le animazioni di tutti i personaggi e delle loro mosse finali, questo titoli si è subito posto come miglior picchiaduro su licenza di un prodotto manga/anime. A dir poco imperdibile.

Soul Calibur 6

Con Soul Calibur 6 tocchiamo anche un’ultima scelta disponibile per gli amanti del genere. Se amate i picchiaduro, ma allo stesso tempo siete dei fan delle lotte all’arma bianca, allora Soul Calibur 6 è una scelta obbligata. Il titolo Bandai-Namco mette a disposizione un roster fatto di tantissimi spadaccini, ma non solo, all’interno del quale prende parte anche il noto Strigo Geralt di Rivia dalla serie di Te Witcher. Oltre ad una valanga di modalità di gioco, Soul Calibur è noto per il proprio edito di personaggi, grazie al quale sarete in grado di dare vita a qualsiasi personaggio vi venga in mente di creare. Tra questi, sarà possibile creare anche personaggi di altre saghe videoludiche, di noti film, anime e anche serie TV, insomma, potrete dare libero sfogo alla vostra creatività e crearvi un roster del tutto vostro.

