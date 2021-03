Migliori sedie ergonomiche non da gaming | Marzo 2021

Molti videogiocatori puntano le loro attenzioni su sedie da gaming: e se vi dicessimo , invece, che ci sono offerte validissime NON pensate specificamente per i videogiochi? In questa guida vorremo quindi consigliarvi le migliori sedie ergonomiche non da gaming, adatte a un corretto controllo della postura, oltre che estremamente comode. Ma ci siamo voluti spingere oltre, cercando di consigliarvi un prodotto bonus estremamente diverso, e adatto a chi vuole soltanto godersi una comodità senza pari. Ma bando alle ciance e diamo uno sguardo alle migliori sedie ergonomiche non da gaming disponibili sul mercato! Vi invitiamo a dare anche uno sguardo alle nostre guide riguardanti le migliori sedie da gaming Amazon, e le migliori sedie da gaming sotto ai 200 euro!

Migliori sedie ergonomiche non da gaming

Exofcer

Partiamo con un’offerta economica da Exofcer. Con le sue dimensioni corrispondenti a 60 x 56.4 x 115 cm e 10 chilogrammi di peso, la sedia è girevole a 360 gradi e dotata di uno schienale alto. Il sedile imbottito in morbida spugna e lo schienale in rete traspirante, inoltre, assicurano un’ottima risposta alle stagioni calde e alle lunghe sessioni, a cui viene incontro anche lo schienale curvo per ridurre l’affaticamento della schiena.

Gardenia

La proposta di Gardenia è una sedia ergonomica con dimensioni pari a 63 x 66 x 119 cm e 12 chilogrammi di peso, dotata di poggiatesta e di schienale in rete traspirante regolabile tra i 90 e i 120 gradi. Il supporto lombare, inoltre, è completamente regolabile, offrendo all’utente una seduta ampia e confortevole. Impossibile da non inserire tra le migliori sedie ergonomiche non da gaming, considerando anche il prezzo dell’offerta!

Hbada

L’offerta di Hbada, invece, offre un qualcosa in più rispetto alla concorrenza. Dotata anch’essa di schienale traspirante e regolabile da 90 a 155 gradi, possiede un poggiatesta traspirante e un comodissimo poggiapiedi allungabile. Con le sue dimensioni, corrispondenti a 68 x 68 x 128 cm, e la sua resistenza, supporta fino 150 chilogrammi.

MIISLAIN

La sedia di MIISLAIN si esprime con una sola parola: solidità. Il suo design si basa sul modello digitale dinamico del corpo umano e sui dati biomeccanici della postura da seduti. Lo schienale traspirante con forma ad S fornisce 4 punti d’appoggio, ovvero testa, spalle, schiena e lombare. Ogni singolo punto della sedia può essere regolato, dai bracciali al poggiatesta, offrendo all’utente la possibilità di adattarla perfettamente al suo corpo. La ciliegina sulla torta (oltre alla sua robustezza dovuta alle sue generose dimensioni pari a 76 x 65 x 48 cm e 24 chilogrammi) è la qualità dei materiali, ovvero il rivestimento in rete 4D ad alta densità e flessibilità, il telaio in nylon e le gambe in lega d’alluminio forgiate in un pezzo unico. La migliore proposta tra le sedie non ergonomiche da gaming e disponibile a un ottimo prezzo!

Cribel | Bonus

Dopo una lunga giornata lavorativa o durante l’ozio domenicale, cosa c’è di meglio se non avviare un gioco sulla propria console, comodamente sdraiati sulla propria poltrona? Quest’offerta bonus di Cribel è un omaggio alla comodità assoluta: grazie alle sue prosperose dimensioni pari a 94 x 109 x 72.5 cm per 44 chilogrammi, sprofonderete letteralmente tra il morbido sedile e lo schienale regolabile. Grazie alla leva manuale, inoltre, potrete estrarre il poggiapiedi e distendervi comodamente. Impossibile da non inserire come bonus in questa guida dedicata alle migliori sedie ergonomiche non da gaming!

