I migliori strategici da giocare | Giugno 2020

Uno degli aspetti più belli del mondo videoludico è sicuramente quello relativo alla sua grande varietà, con i videogiochi che al giorno d’oggi spaziano senza troppi problemi tra innumerevoli tematiche e generi. Da cruenti picchiaduro a rilassanti esperienze simulative, il tutto passando per qualche platformer particolarmente psichedelico: non trovare qualcosa di interessante in questo ricchissimo panorama è quindi praticamente impossibile, qualsiasi siano i vostri gusti. Tra i generi più apprezzati nell’incredibile copiosità odierna di videogiochi possiamo sicuramente trovare gli strategici, con questo particolare filone che da anni è nel cuore di moltissimi giocatori, soprattutto quelli PC. Sia che siate oramai degli strateghi navigati sia che vogliate invece avvicinarvi per la prima volta a questo incredibile mondo può facilmente rivelarsi complesso orientarsi nel mare magnum di questo genere e, proprio per aiutarvi nella scelta, abbiamo deciso di elencare in questo corposo elenco i migliori strategici ad oggi sul mercato.

I migliori strategici

Total War Warhammer 2

La saga di Total War è probabilmente una delle serie più care a tantissimi appassionati di strategici e, proprio per rendere onore alla grande importanza ricoperta dai titoli di Creative Assembly e SEGA nel genere, abbiamo deciso di iniziare questa lunga carrellata con Total War Warhammer 2. Sebbene della saga siano usciti numerosi titoli dalle più disparate ambientazioni e tematiche, come il prossimo Troy che ammicca alle vicende epiche delle Illiade, il secondo capitolo della serie dedicato a Warhammer è molto probabilmente il titolo più ricco, corposo e riuscito della celebre saga, nonché uno dei migliori strategici degli ultimi anni, se non addirittura di sempre.

Civilization VI

In una lista come questa non poteva ovviamente mancare Civilization VI, ossia quello che ad oggi è molto probabilmente l’esponente più valido del sottogenere dei 4X. Trovare dei difetti in Civilization VI è praticamente impossibile e Firaxis Games con questo sesto capitolo della saga si è letteralmente superata, rimpolpando e rinforzando meccaniche che sembravano già perfette nei titoli precedenti. A rendere il tutto ancor più interessante è il fatto poi che il titolo di Firaxis Games è disponibile su praticamente ogni piattaforma presente sul mercato. Se non si fosse ancora capito Civilization VI è quindi ad oggi uno dei migliori strategici di sempre.

Age of Wonders Planetfall

Age of Wonders Planetfall è uno dei titoli più recenti presenti in questa lista ma, nonostante la sua giovine età, il lavoro di Triumph Studios e Paradox Interactive si assesta senza troppi problemi nella lista dei migliori strategici presenti sul mercato. Fresco, profondo e colmo di cose da fare: peccato solo per uno stile artistico non proprio riuscitissimo ma si tratta veramente di una delle poche pecche di un’opera per il resto maestosa. Nonostante si tratti forse del titolo meno celebre della lista, non preoccupatevi troppo: Age of Wonders Planetfall è un titolo che ogni amante degli strategici dovrebbe provare. Ah, l’abbiamo detto che si tratta di una riuscita commistione tra 4X e strategici a turni?

XCOM 2

Quando si pensa agli strategici a turni il pensiero non può che correre veloce a XCOM 2, con il titolo di Firaxis Games che ha impresso il proprio nome sugli annali grazie ad una qualità elevatissima ed una cura per i dettagli impressionante. La grande fama del titolo non è quindi assolutamente ingiustificata e a rendere il tutto ancor più valido ci ha pensato poi War of the Chosen, ossia quella che molto probabilmente è una delle espansioni più riuscite e corpose degli ultimi anni. Insomma, se siete dei fan del genere e per qualche stranissimo motivo non l’abbiate fatto non aspettate oltre e gettatevi subito su XCOM 2.

Gears Tactics

“Gears Tactics è una scarica di adrenalina, lo zenit di anni e anni di strategici a turni, il perfetto mix tra il vecchio e il nuovo, un’opera in grado di amalgamare saggiamente insieme dinamismo e tattica allo stesso tempo”: con queste parole entusiastiche abbiamo descritto in tempi non sospetti lo sbarco di Gears of War negli strategici a turni, incoronandolo come un titolo dal grandissimo valore e in grado di ergersi addirittura ad armi pari dinnanzi a sua eminenza XCOM 2. Dinamico, innovativo e con un’anima narrativa possente: i punti di forza di Gears Tactics sono veramente tanti ed elencarli tutti sarebbe decisamente arduo, ma vi basti sapere una cosa: il titolo di Splash Damage è senza ombra di dubbio alcuno uno dei migliori strategici a turni degli ultimi anni. Se amate gli strategici a turni e non lo avete ancora fatto, fidatevi di noi e recuperatelo subito: ne vale assolutamente la pena.

