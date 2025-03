TV 4K gaming economici | I migliori del 2023

Avete in casa una console per videogiocare? Se la risposta è affermativa, dovreste assolutamente considerare l'acquisto di una TV adatta allo scopo, che si integri bene col vostro salotto e che al contempo riesca a non sfigurare se abbinata a una PlayStation, una Xbox o un Nintendo Switch. I televisori, infatti, di pari passo con le console, sono passati attraverso enormi evoluzioni negli ultimi anni, e anche i dispositivi oggi presenti nella fascia bassa del mercato sono più che accettabili in termini di specifiche tecniche e resa visiva, specie considerato che le TV 4K sono ormai accessibili a tutti.

Se in casa avete ancora una vecchia TV Full HD e state pensando di cambiarla, non crediate che per acquistare un televisore 4K sia necessario spendere per forza cifre enormi, anzi, i prezzi dei TV si sono già abbassati da tempo, con enormi benefici per tutti.

In questo aggiornamento abbiamo inserito il notevole LG 55UQ75006LF, ossia quella che per noi è la migliore proposta di TV 4K economiche a 55 pollici. Una dimensione generosa ma non eccessiva, che siamo sicuri si rivelerà la perfetta per molti.

Quindi mettetevi comodi e scopriamo insieme quali sono i migliori TV 4K da gaming economici che potete trovare sul mercato! Prima di procedere, vi ricordiamo anche che sulle nostre pagine potete trovare diverse guide complementari a quella che state leggendo, una riguardante i migliori TV da gaming full HD, una dedicata ai migliori TV 4K LED da gaming in assoluto e una ai migliori TV 4K OLED, sempre adatti al gaming.

Migliori TV 4K gaming economici

Hisense QLED UHD 2022, il migliore per rapporto qualità/prezzo

Presente anche l'integrazione con Alexa, per collegare la TV a tutti gli altri dispositivi di casa che supportano l'assistente vocale di Amazon. Oltre a poter disporre di tutte le applicazioni più comuni (Netflix, Prime Video, YouTube, DAZN), Hisense 50E78HQ è dotata di una gaming mode, che permette di abbassare al minimo l'input lag, e una sport mode per godersi gli eventi sportivi.

Questo TV di Hisense, dunque, è un'ottima scelta nel campo dei TV 4K gaming economici, specie considerato che è possibile portarsi a casa anche il modello da 50 pollici a meno di 400 euro.

Samsung AU7190, il migliore con sistema operativo TIZEN

Il più economico della serie, il modello da 43 pollici, parte da 429 euro, ma quelli da 50 e 55 pollici si differenziano non di tantissimo a livello di prezzo, il che ci spinge a consigliarveli se avete più spazio a disposizione (in basso vi riportiamo quello da 43 pollici, ma sulla stessa pagina trovate anche tutti gli altri, anche se Samsung, a differenza degli altri produttori, non inserisce anche il polliciaggio nella sigla del televisore).

LG 55UQ75006LF, il migliore a 55 pollici

Degno di nota anche il fatto che, pur essendo la meno costosa fra le TV 4K di LG, sia comunque una scelta più che valida per il gaming, grazie al processore quad core e alla funzionalità game optimizer, che minimizza l'input lag e migliora la resa complessiva dell'immagine.

Philips 43PUS8507, per chi ama il design

L'audio è anch'esso di primo livello per la fascia di prezzo, grazie al supporto per l'equalizzazione Dolby Atmos, con altoparlanti da 20W. Il sistema operativo è Android TV, incluso anche nelle TV di polliciaggio inferiore come il 43 o il 50 pollici; garantito, infine, il supporto all'HDR 10+. I prezzi sono inferiori ai 500 euro per il modello da 43". Un vero affare per un televisore del genere!

Sony BRAVIA KD-43X80K, il migliore per Playstation

La serie X8oK è dotata anche del sistema operativo Google TV, che include varie funzioni smart con possibilità di integrazione domotica e compatibilità totale con app come Netflix e YouTube (che dispongono anche di pulsanti dedicati sul telecomando). Sfruttando le offerte presenti su Amazon, potete portarvi a casa questa serie di televisori a prezzi molto convenienti: certo, parliamo pur sempre di una linea di TV del 2021, ma allo stesso tempo si tratta di TV di qualità generalmente superiore a quelle che avete avuto modo di leggere finora. Grazie alla gaming mode integrata, anche i Sony X8oK sono ottimi compagni sia di PS4 e PS5 che di Xbox One, Series X e Series S.

Come scegliere il miglior TV 4K gaming economico

Scegliere un TV 4K gaming economico è un'operazione che può sembrare semplice, ma non è così scontata: l'errore che si commette più di frequente in questa situazione, infatti, è mettersi a ragionare e compiere una scelta solamente sulla base del prezzo, senza tenere minimamente in considerazione la qualità, che pure è presente, anche nella fascia bassa del mercato. Sapersi orientare fra le caratteristiche dei televisori presi in esame al fine di non fare scelte affrettate, dunque, è di fondamentale importanza per rimanere soddisfatti al 100%. Di seguito, dunque, vi spieghiamo nel dettaglio quali sono i principali punti che dovreste tenere in considerazione per acquistare il TV 4K gaming economico più adatto alle vostre esigenze.

Dimensioni e prezzo

A qualcuno potrebbe suonare banale, ma le dimensioni sono il primo elemento da tenere in considerazione quando si acquista un TV 4K, soprattutto in relazione allo spazio di cui si può disporre a casa. Le variazioni nel prezzo dei televisori, poi, sono sempre dipese dal loro polliciaggio: se state cercando un TV 4K gaming economico, è probabile che - per risparmiare qualcosina - vogliate buttarvi su un 43 pollici. La maggior parte delle volte questa può essere la scelta migliore, anche se, nel caso in cui abbiate un salotto molto grande, potreste ritrovarvi a guardare la TV con il binocolo! Ponderate l'acquisto, dunque, non solo in base al prezzo ma anche in base a quel che vi serve: spendere qualcosina in più per un 50 o 55 pollici, se necessario per avere un'esperienza di visione ottimale a casa, a volte è la scelta più giusta. Tenete ben presente che, qualora troviate questo o quel televisore in sconto, potreste portarvi a casa i modelli di polliciaggio superiore al prezzo standard di quello di dimensioni inferiori. In linea di massima per un buon TV da gaming economico bastano 50 pollici e circa 400 euro.

HDR e qualità visiva

Parlare della risoluzione, in un confronto tra televisori che nominalmente sono tutti 4K, è quasi inutile, ma l'HDR è una discriminante importantissima quando si tratta di scegliere un televisore adatto al gaming o alla fruizione di contenuti multimediali. Esiste uno standard, denominato HDR 10+, ormai supportato da praticamente tutte le televisioni anche nella fascia bassa: prima dell'acquisto, dunque, assicuratevi della sua presenza. Non solo: anche la tipologia stessa del televisore andrebbe presa in considerazione. La maggior parte dei televisori in questa fascia sono LCD con retroilluminazione a LED, ognuno con tecnologie differenti per quanto riguarda il miglioramento della qualità visiva (es. TRILUMINOS di Sony), sulle quali è bene informarsi, dato che possono costituire un valore aggiunto molto importante. Spendendo qualcosina in più, invece, si può già cominciare a puntare tecnologie differenti, come il QLED di Samsung, e allargare così le opzioni a disposizione.

Input lag e caratteristiche avanzate (FreeSync, G-Sync)

L'elemento che più interessa ai videogiocatori nella scelta di un TV 4K da gaming è ovviamente l'input lag: per fare un buon acquisto, dunque, dovreste confrontare le tecnologie dietro ad ogni pannello, sia a livello hardware (IPS, VA, TN e via discorrendo) che software (le varie gaming mode personalizzate dai produttori) e "incrociare" questi dati con la qualità dell'immagine offerta dai vari televisori. In questo senso, la scelta migliore è ricercare il giusto compromesso: dato che non state acquistando un monitor ma un TV, infatti, l'opzione migliore è preferire un apparecchio che non sacrifichi troppo la qualità visiva quando viene messo in modalità gaming. Può sembrare facile, ma vi assicuriamo che non è così, dato che molte TV soffrono di questo problema. Dovreste anche tenere in considerazione la presenza o l'assenza del supporto a standard come AMD FreeSync o NVIDIA G-Sync: bisognerebbe evitare, infatti, di acquistare un TV che include una delle due tecnologie in assenza di un dispositivo che la supporti, o che supporti l'altra.

Design, costruzione e connessioni

La costruzione e il design sono elementi da tenere in grande considerazione quando si acquista un TV 4K gaming: anche l'occhio, dopotutto, vuole la sua parte. Acquistare una TV costruita bene, che faccia il meno possibile uso della plastica in favore del metallo nel corpo esterno (in particolare nella parte laterale e frontale) è importante per avere in casa un apparecchio che duri nel tempo. Un altro elemento importante da non sottovalutare sono le connessioni presenti: alcuni televisori, in questa fascia di prezzo, dispongono per esempio di sole due porte HDMI invece di tre o quattro, il che potrebbe rappresentare un problema per chi ha a casa più di una console.

Sistema operativo

Ultima ma non ultima caratteristica è il sistema operativo della TV. Questo permette alla televisione di gestire al meglio ogni programma, offre uno store più o meno variegato e definisce la "velocità" di risposta del televisore, almeno tra i suoi menù. Se quindi volete una smart TV a 360 gradi oltre che un buon televisore da gaming vi consigliamo di puntare su un prodotto con Android TV integrato. Questi televisori sono estremamente compatibili con qualsiasi tecnologia odierna e offrono tutto il meglio dello store dell'alieno verde in formato televisivo. Come seconda scelta anche il WebOs, sistema operativo montato di serie su tutti i televisori LG, è ottimo e contiene tutti i servizi di streaming del momento (Netflix, Disney+, Prime Video, DAZN, Rai Play ecc). Gli altri sistemi hanno sempre buoni store, ma risultano meno forniti e leggermente più lenti nella gestione generale.

Prezzo

Non poteva ovviamente mancare in una guida all’acquisto un piccolo paragrafo dedicato alla variabile principale di ogni prodotto, ossia il prezzo. Trattando questa guida quelle che sono i migliori TV 4K economici abbiamo ovviamente scelto solo prodotti contraddistinti da un prezzo particolarmente competitivo e adatti a più tasche possibili.

Attenzione ovviamente ai pollici: se per un più che dignitoso TV 4K fino a 55 pollici potete trovarvi a spendere intorno ai 400-500 euro, salire coi pollici farà salire anche quello che è il prezzo. Insomma, molto dipende da quello che state cercando ma nell’elenco qui sopra troverete prezzi sempre competitivi per prodotti di buona qualità, in grado di far aumentare di non poco l’appeal del vostro salotto.