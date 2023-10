MIlan Games Week & Cartoomics 2023, ecco le novità

Torna la Milan Games Week & Cartoomics, preparandosi a riunire appassionati da tutto il mondo per un evento che incarna l'universo dell'espressione pop. La manifestazione si estenderà su 4 padiglioni, coprendo 8000 mq in più rispetto all'edizione precedente, abbracciando il mondo dei videogiochi, dei fumetti, dei giochi da tavolo e del cinema.

Per gli amanti del cinema, nasce il Fantasticon Film Fest (FFF) che proietterà anime, fantasy e horror in una sala da 900 posti. Come ospiti ci saranno personaggi molto amati come Lamberto Bava e Dario Argento, a cui verrà consegnato il Legend Award.

I giochi da tavolo avranno un ruolo di primo piano con l'area Unplugged, che accoglierà le principali case editrici con esclusive, tra cui l'espansione di Disney di Ravensburger. Lo youtuber Lyon presenterà il suo gioco di carte collezionabili "Orda."

La line up dell'evento è piuttosto ricca, con il Central Stage come fulcro di musica, gaming, panel e anteprime. Artisti come Rhove e Boro Boro si esibiranno, e il DSYRE Urban Show porterà i migliori rapper e artisti urbani.

La musica si fonde con il gaming sul Central Stage, dove verrà mostrata un'anteprima del gameplay di Tekken 8. Ospiti di spicco come Davide Soliani di Ubisoft Milan arricchiranno l'esperienza.

La sezione gaming sarà sponsorizzata da Euronics, offrendo l'opportunità di provare le ultime novità con console Xbox Series X|S, PlayStation 5 e altri. L'area Indie Dungeon darà spazio agli sviluppatori di giochi indipendenti italiani.

PG Esports ospiterà invece l'Arena di Gillette, con tornei su League of Legends, Fortnite e Rocket League. QLASH presenterà eliminatorie e finali eSport e offrirà un'Open Zone per esplorare streaming, VR e Meet & Greet con influencer.

L'evento si svolgerà dal 24 al 26 novembre a Fieramilano (Rho).