Milan Games Week e Cartoomics 2021: tornano le fiere! Le date ufficiali

Stiamo tornando gradualmente alla normalità dopo questo periodo di distanziamento sociale, e iniziano a spuntare le date ufficiali delle fiere che ci siamo lasciati alle spalle, tra cui Milan Games Week e Cartoomics. Entrambe, per questo 2021, uniranno gli intenti e le intenzioni alla Fiera Milano a Rho per un weekend all’insegna dei videogiochi e dei fumetti.

Segnatevi queste date sul calendario: 12, 13 e 14 novembre 2021. Due degli appuntamenti più attesi dagli appassionati del settore stanno tornando in coppia per anteprime, approfondimenti, incontri e tanto divertimento: un week end intero da passare tra videogiochi, fumetti, gadget e accessori. Le prevendite speciali hanno già registrato un sold out in meno di cinque minuti, durante Mix & Match, un format di Twitch della Milan Games Week. Già l’anno scorso entrambe le fiere si unirono in un format esclusivamente digitale.

Milan Games Week, giunta alla sua undicesima edizione, si tratta ormai di un appuntamento fisso per i videogiocatori, essendo il più importante evento italiano dedicato ai videogiochi, agli eSport e alla cultura geek in Italia. Il Cartoomics è uno storico appuntamento milanese con il mondo del fumetto, dell’editoria e dell’intrattenimento. Unendo le forze, torneranno entrambi con un evento dal vivo davvero imperdibile alla solita Fiera Milano a Rho, per accogliere fan di qualunque età nel rispetto delle regole normative di sicurezza.

La prevendita speciale aperta durante un format Twitch di Milano Games Week che va in onda ogni martedì sera ha registrato sold-out in pochissimi minuti, con i biglietti in vendita a un prezzo promozionale di 11€. Si tratta di una chiara dimostrazione di quanto gli appassionati vogliano tornare a partecipare a eventi dal vivo del genere. L’aggiunta del Cartoomics al solito format della Milan Games Week si concretizzerà in un grandissimo festival crossmediale dedicato all’intrattenimento a tutto tondo, dal formato cartaceo a quello digitale, aggregando migliaia di fan in uno show esclusivo e, soprattutto, al sicuro.

Non abbiamo ancora informazioni sull’apertura delle prevendite al pubblico, ma vi terremo aggiornati mentre iniziamo già il nostro conto alla rovescia. Per il resto, vi rimandiamo al sito ufficiale della Milan Games Week.