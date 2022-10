Quando si torna a parlare di Minecraft finiamo sempre a sorprenderci per le creazioni che partorisce la community di appassionati. Il sandbox di Mojang, al giorno d’oggi, presenta un mondo sconfinato di possibilità e sicuramente se siete dei novizi vi sembrerà tutto così complesso, soprattutto se poi vi imbattete in opere come quella che stiamo per mostrarvi. Parliamo di Greenfield: una vera e propria città che ha preso vita grazie al lavoro di 500 appassionati.

Minecraft

Questa nuova creazione è apparsa qualche giorno fa su Reddit, dove l’utente conosciuto come ‘NJDaeger’ ha pubblicato uno screenshot che mette in mostra una città costruita all’interno di Minecraft (lo potete acquistare su Amazon). Questa creazione lascia a bocca aperta, soprattutto perché ha richiesto lo sforzo di oltre 500 appassionati e ben 11 anni di lavoro per essere completata, con il solo aeroporto che ha richiesto due anni e mezzo per prendere vita, e si vede.

Quel che lascia sbalorditi è vedere come questa “forza lavoro” e queste tempistiche di costruzione abbiano portato a una città spaventosamente dettagliata. Guardando l’immagine si può notare come tutti gli elementi siano ricchi di dettagli, e se si aguzza la vista puntando all’orizzonte sembra quasi di star guardando la foto di una città reale e non una creazione cubettosa fatta con Minecraft. Oltre all’aeroporto, infatti, sono presenti edifici, sobborghi diversi, e tutta una serie di dettagli che rendono super realistica questa Greenfield.

Ancora una volta la fan-base di Minecraft si dimostra una delle migliori nel realizzare contenuti all’interno del proprio gioco preferito. Arrivati a vedere queste meraviglie non si può fare altro che pensare che il sandbox di Mojang non sia più solamente un gioco, ma un vero e proprio hub di creazione in cui chiunque può dare libero sfogo alle proprie fantasie, sia da solo che in compagnia di amici o altri appassionati.