Minecraft: città steampunk prende vita e vi lascerà senza parole

A distanza di quasi 12 anni dal suo rilascio ufficiale, Minecraft è sempre stato una di quelle opere decisamente affascinanti capace di creare una community davvero solida. La giovane azienda svedese Mojang si è vista creare qualcosa di estremo che forse nessuno si sarebbe immaginato. Un mondo di cubetti enorme, infinito, dove l’unica limitazione è la nostra fantasia, Minecraft in sostanza è questo e ad oggi non ci stupiamo affatto del suo meritato successo. Una delle caratteristiche principali infatti è la semplicità, questo principio lo ha portato con gli anni a divenire uno dei videogames di maggior impatto nella storia del gaming moderno.

Come abbiamo detto “il limite è la nostra fantasia”. Effettivamente Minecraft nel suo lungo periodo di vita ci ha stupiti con costruzioni che ci hanno lasciati letteralmente a bocca aperta e quest’ultima che vi stiamo proponendo non ci ha ovviamente delusi. Un team di esperti costruttori in sei mesi di lavoro ha ricostruito una incredibile città steampunk all’interno del sandbox facendo impazzire letteralmente il web.

“Aderlyon Build Team presenta la città steampunk, una metropoli galleggiante circondata da imponenti dirigibili”, questo è quello che avrebbero detto i membri del team presentando la loro opera. Il team si dice soddisfatto del progetto, divenuto uno dei più grandi svolti da questo promettente team. Vi lasceremo qui di seguito il video in time-lapse dalla durata di circa 10 minuti così da potervelo gustare in totale tranquillità.

La build stessa è disponibile sul portale Planet Minecraft, così da poterla scaricare e provarla in prima persona, se siete interessati quindi vi basterà seguire questo indirizzo. Se siete inoltre interessati ai futuri progetti del team vi lasciamo inoltre il sito ufficiale così da poter dare una occhiata ai loro progetti ed eventualmente sostenerli. Per ulteriori curiosità riguardanti le opere mastodontiche ricreate in Minecraft vi invitiamo, come di consueto, a seguire le nostre pagine.