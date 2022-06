Complice l’uscita del film dedicato alle sue origini, Mojang ha stretto una collaborazione con Disney per la release di uno speciale DLC per Minecraft, con protagonista proprio Buzz Lightyear. Chiamato semplicemente Lightyear DLC, il contenuto aggiuntivo è già disponibile per tutte le piattaforme (a esclusione di Nintendo Switch) e include una serie di missioni che hanno come protagonista l’astronauta diventato famoso con la saga cinematografica di Toy Story, prodotta dalla Pixar.

A differenza delle precedenti collaborazioni, questa volta Mojang non ha solamente realizzato delle skin. Il team di sviluppo ha infatti inventato una vera e propria storia per questo contenuto aggiunto. In Lightyear DLC i giocatori prenderanno il controllo del simpatico astronauta creato dalla Pixar e ne scopriranno le origini, aiutandolo ad affrontare le insidie di un pianeta alieno dopo lo schianto della sua navicella. Il gameplay è abbastanza semplice: durante ogni missione, l’obiettivo è esplorare un territorio, sconfiggendo nemici e boss. Una volta completata, sarà necessario utilizzare un velivolo per raggiungere il prossimo obiettivo e atterrare in sicurezza.

Le missioni incluse all’interno del contenuto aggiuntivo sono 5. Non aspettatevi ovviamente un gioco completo, ma una piacevole avventura destinata sicuramente a conquistare sia i più piccoli, sia tutti coloro che amano Minecraft e che sono cresciuti con la saga cult della Pixar. Il DLC è già disponibile all’interno del marketplace e se volete vederlo in azione, vi lasciamo al trailer di lancio che trovate poco più in basso.

Come già detto in apertura, il DLC di Buzz Lightyear è disponibile praticamente per tutte le piattaforme su cui è presente Minecraft. Su Nintendo Switch non è ancora disponibile, ma il team di sviluppo ha promesso che sarà pubblicato a breve, senza però comunicare una eventuale finestra di lancio o data di uscita. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.