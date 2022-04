Di solito sono altri giochi che finiscono dentro Minecraft, ma nel caso di questa particolare mod di Doom 2 è successo esattamente l’opposto. Il gioco di Mojang, con tutte le sue peculiarità e le sue caratteristiche, è ora disponibile all’interno dello storico shooter. Se avete le idee confuse, non preoccupatevi: vi spieghiamo tutto noi.

La mod si chiama Voxel Violence e prende chiaramente ispirazione da Minecraft. Voxel Violence è una mod molto particolare, perché aggiunge buona parte dell’HUD, delle texture del terreno e soprattutto delle funzionalità del gioco Mojang all’interno di Doom 2. Se giocato con questa mod, potrebbe andare a diventare una sorta di Fortnite 2.0, anche se ovviamente è difficile riuscire a definire esattamente cosa diventi il first person shooter. Già, perché nessuna delle definizioni che possiamo usare o abbiamo usato in precedenza può rendere effettivamente l’idea. Per comprendere al meglio di cosa stiamo parlando è necessario visionare il lungo trailer di gameplay, lanciato dall’autore della mod.

Il filmato, che trovate subito qui in basso, riesce subito a rendere chiare le potenzialità della mod creata da QwertyKing. Il modder mostra la sua creazione e finalmente tutto torna: gli asset di Minecraft sono utilizzati per creare scale, ripari e molto altro. Il tutto con un HUD decisamente pulito e poco disordinato. Insomma, una vera e propria chicca, che vi invitiamo ovviamente a provare scaricando la mod a questo indirizzo.

Minecraft dentro Doom 2 non è l’unico esperimento che abbiamo visto negli ultimi mesi. Di recente, infatti, una mod ha trasformato lo shooter in un vero e proprio action game, in salsa Ninja Gaiden. Ora però alziamo l’asticella e facciamo un appello: rendete Doom un vero open world. Potrebbe essere la svolta definitiva. E se invece volete provare delle mod per i giochi più recenti, abbiamo selezionato le più curiose per Elden Ring: le trovate a questo indirizzo.