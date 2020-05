Minecraft: un fan ha realizzato la penisola italiana all’interno del gioco, ecco il video

Come tutti sappiamo, Minecraft è un gioco che consente ai giocatori di esprimere tutta la loro creatività, fantasia e ingegno. Ancora una volta infatti, il gioco della svedese Mojang è stato sede di una fedele riproduzione che ha riguardato, questa volta, l’intera penisola italiana. Questo progetto è stato ultimato di recente dall’utente conosciuto col nome di “FrankCesco” su Reddit, il quale ha fedelmente riportato in gioco la nostra Italia in scala 1:250 tramite l’utilizzo di alcune immagini satellitari.

L’autore di questo meraviglioso progetto ha fatto sapere di “aver usato i dati del terreno ESA combinati con i dati di elevazione della NASA SRTM e i dati batimetrici GEBCO, usati in QGIS per esportare mappa diverse da usare poi nel programma WorldPainter per esportare la mappa Minecraft”. Si tratta, dunque, di un progetto realizzato con grande attenzione e cura anche nei minimi particolari, qui di seguito potete gustarvi l’intero video sul lavoro ultimato da FrankCesco.

L’utente in questione ha citato anche ulteriori particolari relativi all’estensione della mappa che sarebbe di 6614 x 8115, terreno realistico generato con dati satellitari con tanto di profondità marine pienamente rispettate. Molta cura è stata posta anche nella realizzazione dei confini nazionali e nei fiumi che attraversano la nostra penisola. Se siete giocatori di Minecraft e siete interessati a questo meraviglioso progetto, vi segnaliamo che la mappa è scaricabile gratuitamente a questo link.

Progetti simili e riguardanti la fedele riproduzione di mappe e interi edifici non sono nuove su Minecraft, ultimamente alcuni studenti hanno realizzato il loro college all’interno del gioco. Altri utenti ancora, invece, si sono dedicati alle ricostruzione del maestoso castello di Hogwarts di Harry Potter fino ad arrivare alla riproduzione dell’intera città di Cyberpunk 2077, il gioco molto atteso di CD Projekt RED.

In chiusura, vi ricordiamo che Minecraft è stato aggiornato col supporto del ray tracing su Windows 10, portando così una rinnovata veste grafica al gioco uscito nel lontano 2009 sviluppato da Mojang.