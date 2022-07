In un mondo di giochi online in cui si continuano a commettere abusi grazie alle chat, Mojang ha le idee chiare per quanto riguarda il controllo degli utenti in Minecraft. Come svelato dal team di sviluppo, infatti, nonostante alcune critiche al sistema di report e di controllo delle chat, non ci sarà modo di tornare indietro. In breve, i report e le segnalazioni resteranno a vita.

A svelarlo è Moeesh, community manager di Minecraft in un post su Reddit. “Abbiamo apprezzato il vostro feedback, ma non tutti i giudizi cambieranno per sempre i principi di Mojang Studios”, le parole dello sviluppatore. Inutile dire che le parole hanno sollevato un leggero polverone, con gli utenti che hanno dichiarato di come le loro opinioni non vengano prese in considerazione.

Ovviamente un sistema di report è quasi essenziale in ogni videogioco. Nel corso degli ultimi anni, infatti, sempre più giocatori online subiscono episodi di bullismo ai loro danni. Per questo motivo il tema, una volta ignorato, ora è diventato oggetto di priorità assoluta. I primi a esporsi sono stati gli sviluppatori di League of Legends e Valorant, ovvero Riot Games, con la registrazione delle chat vocali in game per prevenire abusi. Anche Ubisoft sta per prendere provvedimenti in merito, mentre Nintendo ha sempre optato per rendere i suoi giochi online i più sicuri possibili, soprattutto considerato i tanti giocatori di tutte le età che utilizzano le sue console.

Potrà non piacere o no, ma i sistemi di report e di segnalazioni nei giochi online sono probabilmente qui per restare. La loro gestione risponderà però sempre al team di sviluppo o all’editore e potrà essere decisamente diversa. Questo, in attesa, che i giocatori prendano più coscienza degli strumenti che hanno a disposizione e riescano a comprendere meglio che tipo di atteggiamenti dovrebbero essere concessi e quali invece no.