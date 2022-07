Mentre gli anni passano e i fenomeni pop continuano a cambiare mese dopo mese, c’è un videogioco in particolare che è rimasto una certezza per ben oltre dieci anni. Parliamo ovviamente di Minecraft, quello che ormai possiamo definire tranquillamente come una vera e propria esperienza che permette a chiunque di giocare e creare mille modi diversi. A tal proposito, un appassionato del titolo Mojang e dell’ultima stagione di Stranger Things ha realizzato un’opera cubettosa davvero molto affascinante.

Gli autori in questione si fanno chiamare in rete con il nickname ‘FikiAndBiki’ e hanno pubblicato sia su Reddit che sul loro canale YouTube una serie di contenuti e immagini sulla loro recente opera realizzata in Minecraft. Dopo aver visto la quarta stagione della popolare serie TV Stranger Things, questi fan hanno deciso di prendere un po’ di ispirazione da una delle recenti ambientazioni della serie e di riproporla con i cubetti del titolo Mojang.

Parliamo della villa abbandonata e infestata dei Creel, uno dei luoghi cardine per lo svolgimento della narrazione della quarta stagione di Stranger Things. Come possiamo vedere su Reddit, questi fan hanno realizzato l’edificio nel modo più tradizionale possibile in Minecraft, e con un gioco di editing ne hanno poi realizzato una copia della versione della villa che si trova nel Sottosopra. Il risultato è davvero affascinante, soprattutto nella sua versione più cupa e maledetta.

Oltre alle immagini postate su Reddit, è possibile vedere anche uno short pubblicato sul canale YouTube di questi appassionati. In questo breve filmato possiamo vedere un vero e proprio timelapse dell’intera fase di creazione della villa che parte dai primi mattoncini fino al risultato finale. Insomma, ancora una volta siamo testimoni di quanto Minecraft sia malleabile e soprattutto un0’esperienza attualissima. Probabilmente siamo davanti a un videogioco che non morirà mai e che avrà sempre qualcosa da regalare ai propri fan.