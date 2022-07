Nel corso degli ultimi giorni, vi abbiamo raccontato della scomparsa dello YouTuber Technoblade, avvenuta a soli 23 anni a causa del cancro. Il ragazzo britannico era molto conosciuto nella community di Minecraft proprio per via del suo lavoro, che lo ha portato a creare contenuti sul web proprio incentrati sul gioco di casa Mojang. Gioco che si è aggiornato nelle ultime ore, includendo un tributo ad Alex (vero nome del content creator).

Come riportato da Comic Book, infatti, se ora si avvia Minecraft in versione Java Edition, si può notare un maialino rosa vestire una corona nella schermata iniziale. Non è ovviamente inserito a caso. Techoblade era solito giocare un personaggio con le fattezze di un porcellino, vestito come se fosse un vero e proprio Re. Appare dunque chiaro che si tratti di un tributo che Mojang ha voluto realizzare per rendere omaggio alla memoria di Alex. E c’è un motivo ben preciso se lo ha fatto.

Alex gestiva il canale Technoblade dal 2013. Nel corso della sua carriera è riuscito a raggiungere un elevato numero di iscritti, oltre i 10 milioni. C’era letteralmente una platea di 10 milioni di persone che seguivano il content creator e che ha basato tutta la sua carriera esclusivamente su Minecraft. Al di là della community e dei suoi colleghi, la sua scomparsa deve aver colpito anche molto duramente Mojang, tanto da spingere il team di sviluppo a omaggiare il ragazzo. Un bel gesto, che sicuramente aiuterà i giocatori, i content creator e tutti i fan del gioco a conservare il ricordo di Alex.

There’s been an update to the Minecraft launcher ❤️ pic.twitter.com/wdKU3okOez — Techno Updates ️️‍ (@bladeupdating) July 2, 2022

Al momento sembra che questo tributo sia stato inserito solamente nella versione Java del gioco. Non è escluso però che nei prossimi giorni un simile cambiamento non possa essere apportato anche ad altre versioni del gioco, come quelle per console. Questo lo renderebbe sicuramente un gesto ancora più forte.