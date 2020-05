Minecraft: Mojang cambia nome e logo

Mojang, lo studio svedese dietro a Minecraft, cambia nome e logo in vista della nuova generazione di console. Mojang diventa Mojang Studios e comprenderà più studi di sviluppo impegnati in film, live show, aggiornamenti su Minecraft e altre proprietà intellettuali.

Questi studi non saranno situati solo in Svezia, ma anche nel resto del mondo. Non è la prima volta che uno studio facente parte di Xbox Game Studios si divida in più team o addirittura in più software house distaccate sotto lo stesso nome, un esempio lampante sono Rare e Playground games, autori di Sea of Thieves e Forza Horizon.

Tutto questo permetterà in primis di provare a sviluppare qualcosa di diverso da Minecraft e in secondo luogo di provare ad esplorare altri media come appunto cinema o televisione. Tra le tante cose, vi ricordiamo che il film di Minecraft è stato già annunciato e dovrebbe arrivare nei prossimi anni.

Il 26 maggio arriverà sul mercato Minecraft Dungeons, un Action-GDR facente parte dello stesso universo di Minecraft. Si tratterà di un prodotto accessibile a tutti che prova ad affrontare uno stile di gioco differente. Abbiamo avuto l’occasione di provarlo in anteprima e parlarne in un articolo dedicato.

Mojang non è più quindi un mero studio, ma un agglomerato di più software house, che da oggi in avanti si muoveranno insieme sotto un’unica bandiera chiamata Mojang Studios. Non è chiaro se continueranno a sviluppare giochi multipiattaforma come nel caso di Minecraft o ci sarà l’opportunità di qualche esclusiva Xbox con eventuali nuove proprietà intellettuali. È probabile che ne sapremo di più durante l’evento Xbox 20/20 di luglio, momento in cui verranno annunciato i nuovi progetti dei team first party di Microsoft.

Fateci sapere che cosa ne pensate di questo rebranding e degli effetti positivi che potrebbe portare a tutta la divisione Xbox e gaming.