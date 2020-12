Minecraft: Ray Tracing disponibile da oggi su PC, i dettagli

Se c’è un survival che da anni intrattiene l’utenza grazie ad un supporto d’alto livello, quello è sicuramente Minecraft. Il titolo sviluppato da Notch e successivamente seguito da Mojang, regala emozioni ai giocatori fin dal 2009. Ciononostante, da oggi è disponibile un nuovo aggiornamento: il tanto atteso supporto al Ray Tracing e a NVIDIA DLSS. Analizziamo insieme e nel dettaglio tutte le novità del tanto atteso update!

NVIDIA, Mojang e Microsoft, avevano distribuito ad inizio anno una beta per testare le nuove potenzialità offerte dal Ray Tracing e dal DLSS 2.0 (che influisce sia sull’RTX che sulla definizione in generale). Mesi addietro, infatti, Digital Foundry aveva pubblicato un fantastico mondo di prova per sfruttare appieno le capacità di questo aggiornamento next-gen del titolo targato Mojang. Dopo mesi d’attesa, finalmente il nuovo update del survival di Mojang su Windows 10 è disponibile per tutti. Vi invitiamo a cliccare qui per ulteriori dettagli.

Ecco quanto riportato da NVIDIA: “Per sperimentare panorami incredibili, accelerati da NVIDIA DLSS, è sufficiente scaricare e installare l’ultima versione del gioco per Windows 10 da Microsoft Store, accedere al Marketplace, scaricare un mondo gratuito e caricarlo”;

“Utilizzando la potenza del ray tracing e del rendering basato sulla fisica, potrete creare scene incredibili con luci, ombre ed effetti a livelli di dettaglio e precisione mai visti prima, aiutandovi a creare mondi meravigliosi che vi lasceranno a bocca aperta. Per dimostrare le possibilità del ray tracing sul gioco, abbiamo collaborato con vari creators per creare mondi gratuiti che sfruttano l’RTX, ciascuno con le proprie texture, design e meccaniche di gioco“.

In conclusione, si tratta di un aggiornamento davvero ghiotto per i possessori delle GeForce serie 2000 o serie 3000. L’impatto visivo, come è possibile notare dal video al centro della news, catapulta il gioco nella sua forma next-gen. E voi cosa ne pensate del nuovo update di Minecraft? Lo avete già provato? Fatecelo sapere nei commenti!