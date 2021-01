Minecraft: questa mod in 4K con Ray Tracing vi lascerà senza fiato

A distanza di quasi 12 anni dal suo rilascio ufficiale, Minecraft è sempre stato uno di quei giochi decisamente affascinante. La giovane azienda svedese Mojang si è vista creare qualcosa di estremo che forse nessuno si sarebbe immaginato. Un mondo di cubetti enorme, infinito dove l’unica limitazione è la nostra fantasia, Minecraft in sostanza è questo e ad oggi non ci stupiamo affatto del suo meritato successo. Una delle caratteristiche principali infatti è la semplicità, questo principio lo ha portato con gli anni a divenire uno dei videogames di maggior impatto nella storia del gaming moderno.

Con l’arrivo del Ray Tracing, Minecraft è stato uno dei primi giochi usati come “cavia”. Non è la prima volta infatti che ci imbattiamo in video che cambiano drasticamente il mondo di gioco e che fanno stupire milioni di persone, ma quello che ha fatto questo content creator è davvero assurdo ed incredibile. Hodilton, questo il nome dello youtuber, grazie all’aiuto dei supporti su Patreon, ha sviluppato una serie di mod in 4K con Ray Tracing che, una volta combinate tra di loro, cambiano in maniera drastica il mondo di gioco. Non si tratta solo di illuminazione, Minecraft pare davvero un altro titolo. In ogni caso, gustatevi il video che vi lasceremo proprio qui di seguito.

L’utente è riuscito a creare delle texture realistiche in alta definizione che con il 4K ed il Ray Tracing spiccano rendendo il titolo a dir poco magnifico. Ovviamente per reggere tutto ciò c’è bisogno di un PC davvero performante. Hodilton ha specificato che la sua macchina monta una Nvidia GeForce RTX 3080 FE, 32 GB di RAM e un processore Intel I9 10850K.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete rimasti sbalorditi? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le curiosità videoludiche.