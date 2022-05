Gli elogi a Minecraft ormai si sprecano e più volte ci siamo ritrovati a tessere le lodi al sandbox targato Mojang. In passato vi abbiamo segnalato tutte quelle che, secondo noi, sono state le creazioni più assurde e incredibili realizzate all’interno del gioco, ma quella che stiamo per mostrarvi oggi ha un qualcosa di molto speciale. Parliamo di una campagna del gioco di ruolo D&D fatta utilizzando il titolo Mojang.

Il tutto sta venendo creato dall’utente conosciuto su Reddit come ‘Algarith’, il quale ha postato una serie di immagini di Yafran, una città elfica presente nel gioco di ruolo Minecraft D&D che sta venendo realizzato da lui. Il tutto nasce dall’idea di aiutare i giocatori a farsi un’idea del luogo che farà da teatro alle vicende della storia. Come una campagna che si rispetti, la città è anche piena di NPC e nemici realizzati utilizzando la mod Chisel and Bits, che consente ai giocatori di scolpire i blocchi in modo più accurato.

“L’idea è quella di creare qualcosa di un po’ diverso dal normale D&D, perché i giocatori possono esplorare in tempo reale l’ambientazione e mi piace sempre l’idea delle mappe 3D per cui Minecraft è l’ideale”, ha dichiarato Algarith. È un’idea davvero innovativa, anche se l’investimento di tempo necessario per creare una mappa degna di una campagna di D&D è senza dubbio enorme, ma Algarith pensa che ne varrà la pena.

Dalle immagini che sono state pubblicate riusciamo a vedere con quanta cura questo progetto sta venendo portato avanti. Dagli edifici agli alberi, ogni oggetto è stato messo al punto giusto dando la sensazione di essere veramente dentro una città elfica creata per una versione Minecraft di D&D.