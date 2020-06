Mixer, la piattaforma di streaming chiude definitivamente

Senza alcun preavviso da parte di Microsoft e senza ovviamente dare alcun segno di cedimento, tramite un comunicato apprendiamo che la piattaforma di streaming proprietaria della casa di Redmond chiuderà definitivamente il 22 Luglio. Mixer in questi ultimi anni era nata come una degna rivale di Twitch, ormai nelle mani di Amazon da un pò di anni. Da sempre c’è stata una rivalità non sempre nascosta in modo ottimale, ricorderete sicuramente gli avvenimenti che hanno portato il famosissimo Ninja a lasciare il sito viola per streammare esclusivamente su Mixer, dopo un contratto al quale effettivamente non poteva rifiutare.

Sembra però che tutto quello fatto in questi anni servirà a ben poco data la notizie degli ultimi minuti tramite il comunicato che potete trovare a questo indirizzo. All’interno della lunga lettera viene spiegata che la piattaforma ha bisogno di un grande sostegno e che al momento non è possibile lavorare intensamente su di esso, data la grande visione incentrata sui titoli da parte di Microsoft, ecco perché si è deciso di spostare completamente la community di Mixer all’interno di una nuova piattaforma, Facebook Gaming.

All’interno della stessa lettera è stata infatti annunciata una partnership che permetterà a tutti i content creator di non perdere i propri fans e di trasferirsi in maniera quasi indolore all’interno della nuova piattaforma di Facebook. Al momento non si hanno maggiori informazioni a riguardo, ma sopratutto ancora non sappiamo come prenderanno questa notizia tutti quegli streamer che hanno firmato un contratto con Mixer per dare l’esclusività dei loro “prodotti”.

Sicuramente ci si potrà aspettare un grande polverone mediatico che a questo punto, dovrà essere gestito in maniera più che adeguata da parte di Microsoft, che fino ad un anno fa credeva ciecamente nella potenza della sua piattaforma e di come essa permettesse di creare una community forte. Voi cosa ne pensate della mossa da parte di Microsoft e secondo voi come reagiranno le grandi star di Mixer? Fatecelo sapere con un commento sotto questo articolo.