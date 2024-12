In Cyberpunk 2077 è stata introdotta una sidequest a tema Balatro

CD Projekt RED ha rilasciato a sorpresa un importante aggiornamento per Cyberpunk 2077. L'update 2.2, disponibile da ieri, introduce numerose novità tra cui una modalità foto migliorata, nuove auto acquistabili e la possibilità di salvare e applicare personalizzazioni dei veicoli.

Ebbene, oltre ad avere Keanu Reeves come passeggero virtuale durante gli spostamenti in città e molte altre chicche interessanti è stata anche introdotta una nuova missione secondaria ispirata al gioco di carte Balatro che sta spopolando negli ultimi mesi ed è stato anche nomnato al GOTY, non menzionata nelle note ufficiali ma scoperta da IGN.

La missione inizia con un messaggio da "Jim B" riguardo a dei joker sparsi per Night City. Il giocatore dovrà cercare immagini pixel art delle carte di Balatro, ottenendo come ricompensa una maglietta e un trofeo a tema.

Radek Grabowski, Global PR Director di CD Projekt RED, ha spiegato che l'idea è nata come risposta all'inserimento di carte ispirate a Cyberpunk 2077 in Balatro lo scorso ottobre. La quest designer Maria Mazur ha quindi realizzato questa caccia al tesoro a tema Balatro all'interno di Night City.

Oltre alle novità ufficiali, la community ha scoperto ulteriori aggiunte non documentate, come una nuova gara di strada a Watson, varianti cromatiche per armi esistenti e modifiche al sistema di contrattacco.

L'update 2.2 arriva come regalo di Natale inaspettato per i giocatori di Cyberpunk 2077: nonostante CD Projekt RED avesse dichiarato un anno fa che il 2.1 sarebbe stato "l'ultimo grande aggiornamento", questa patch dimostra come il supporto al gioco sia ancora attivo.

Le continue aggiunte di contenuti pongono i giocatori di fronte a un dilemma: giocare subito o attendere ulteriori novità? La possibilità di perdersi feature come Johnny Silverhand come passeggero potrebbe spingere molti a rimandare l'inizio di una nuova partita, nella speranza di future implementazioni come hoverboard o parkour sui muri.

In ogni caso, l'aggiornamento 2.2 conferma la volontà degli sviluppatori di continuare a migliorare e arricchire l'esperienza di gioco, mantenendo vivo l'interesse della community a quasi tre anni dal lancio.