Il mercato degli handheld PC gaming continua a evolversi non solo sul fronte delle prestazioni, ma anche su quello degli accessori aftermarket. GuliKit, azienda specializzata in componenti di precisione per dispositivi di gioco, ha appena lanciato i suoi nuovi moduli joystick TMR Electromagnet progettati specificamente per i dispositivi ROG Ally e ROG Ally X di Asus. Una mossa che anticipa un problema ancora non diffuso su questi dispositivi, ma storicamente ricorrente nel mondo delle console portatili: il temuto stick drift.

La particolarità di questi joystick risiede nella tecnologia TMR (Tunnel Magnetoresistance), che rappresenta un'evoluzione rispetto ai sensori Hall effect che GuliKit aveva già proposto in precedenti kit per ROG Ally X. Secondo l'azienda, i sensori elettromagnetici non solo eliminano alla radice il problema del drift degli stick analogici, ma offrono anche maggiore precisione negli input, durabilità superiore nel tempo e un'efficienza energetica migliorata rispetto ai tradizionali potenziometri a contatto.

GuliKit ha dichiarato di aver collaborato direttamente con Asus nello sviluppo di questi moduli, assicurando che le dimensioni corrispondano perfettamente a quelle degli stick originali montati sia su ROG Ally che su Ally X. Questo approccio garantisce una compatibilità fisica ottimale e mantiene l'ergonomia originale del dispositivo, aspetto cruciale per un handheld che può essere utilizzato per sessioni di gioco prolungate.

I moduli TMR Electromagnet eliminano il rischio di stick drift e migliorano precisione, durata ed efficienza energetica rispetto agli stick analogici tradizionali

L'installazione dei nuovi joystick non richiede competenze di saldatura, un dettaglio significativo che amplia notevolmente la platea di utenti in grado di effettuare l'upgrade autonomamente. Una volta montati, i moduli possono essere calibrati direttamente nelle impostazioni di sistema dell'handheld, permettendo agli utenti di ottimizzare la risposta degli stick secondo le proprie preferenze di gioco.

La questione dei prezzi merita un'analisi attenta: spendere ulteriori 19,99 dollari su un dispositivo che può arrivare a costare fino a 1.000 dollari potrebbe sembrare superfluo, soprattutto considerando che al momento non esistono segnalazioni diffuse di stick drift su ROG Ally e Ally X. Tuttavia, l'upgrade preventivo rappresenta una forma di assicurazione a lungo termine contro un problema che ha afflitto numerosi controller e console portatili nel corso degli anni, dai Joy-Con di Nintendo Switch ai controller di PlayStation 5.

I moduli joystick TMR di GuliKit sono già disponibili per i clienti statunitensi sullo store Amazon dell'azienda al prezzo di 19,99 dollari. Per gli utenti europei e italiani, la disponibilità sui marketplace locali potrebbe seguire nelle prossime settimane, seguendo la consueta strategia di distribuzione dell'azienda. Resta da vedere se questa soluzione aftermarket diventerà uno standard de facto per chi possiede un ROG Ally, o se Asus considererà l'integrazione di tecnologie simili nelle future revisioni hardware dei suoi dispositivi portatili.