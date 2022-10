Oltre a essere stato minato da problemi legati ai server e alle lunghe code di accesso, tantissimi giocatori di Overwatch 2 sono stati tagliati fuori a causa del sistema di verifica del numero di telefono, che ha impedito alle persone con un abbonamento prepagato di poter accedere ai server. Un problema che ora si ripresenterà anche in Call of Duty: Modern Warfare 2, il prossimo gioco del gruppo Activision Blizzard (anche se pubblicato dalla realtà guidata da Bobby Kotick) e che sembrerebbe essere legato a Battle.net.

A riportare la notizia è PC Gamer, che ha trovato il tutto sul sito ufficiale di Battle.net, il client su cui vengono lanciati i giochi del gruppo Activision Blizzard. Nel sito, raggiungibile a questo indirizzo, viene espressamente richiesto un numero di telefono per l’accesso a Call of Duty: Modern Warfare 2. “Aggiungere un numero di telefono permetterà a Blizzard Entertainment di mandare delle notifiche quando vengono apportati cambiamenti importanti ai vostri account. Si può utilizzare qualsiasi numero di telefono con un piano dati e che non sia prepagato o un VOIP”, si legge sul sito web ufficiale. Un problema che rischia seriamente di tagliare fuori un numero importante di giocatori.

Ci sono già alcune testimonianze, come quella di un giocatore della Florida, che a causa di questa politica non ha avuto accesso alla beta dello shooter. E chiaramente ci sono già state critiche decisamente feroci nei confronti di Blizzard. “Solo perché faccio uin pagamento mensile non posso essere autorizzato a giocare ai futuri titoli di Activision?”, si è chiesto il fan interrogato dai colleghi statunitensi e britannici della testata.

Non è ancora chiaro il perché Activision Blizzard abbia optato per questa politica, soprattutto considerando che negli Stati Uniti d’America è molto comune avere un piano d’abbonamento prepagato. Una decisione come questa rischia comunque di lasciare fuori tantissimi giocatori e il rischio è che ne risenti anche l’aspetto più importante per giochi simili, ovvero la base installata di utenti che quotidianamente affollano i server dei titoli multigiocatori. La speranza è che il publisher possa seriamente ripensarci e apportare delle modifiche a questa politica prima del lancio di Call of Duty: Modern Warfare 2 e dei prossimi giochi che arriveranno su Battle.net.