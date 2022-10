Il day one di Overwatch 2 non è andato come sperato. Blizzard ce l’ha messa davvero tutta per far giocare gli utenti al suo sequel free-to-play, ma purtroppo nulla è andato come previsto. Nel corso della serata di ieri infati era praticamente impossibile accedere alle lobby online a causa di un attacco DDoS che il team di sviluppo non è riuscito a contenere. L’attesa infinita per mettere le mani sul “nuovo” gioco della serie ha spinto gli utenti a tenersi impegnati in qualche modo e diversi di loro hanno trovato una distrazione in Roblox, ma non per provare qualche gioco indie particolare, tutt’altro, ma per giocare un clone del titolo Blizzard.

Chiamato Overblox, l’esperienza indipendente è ovviamente un clone 1 a 1 del gioco di casa Blizzard. Ci sono personaggi come Reaper, Tracer e Mercy, per esempio. Il titolo è decisamente simile, anche se ovviamente l’esperienza è radicalmente diversa dalla versione originale. Questa esperienza è stata lanciata fin dall’esordio del primo capitolo della serie, più precisamente un paio d’anni dopo l’uscita e ha comunque raccolto diversi pareri positivi.

A giocare a Overblox non sono stati solamente gli utenti comuni, ma anche i professionisti del videogioco di casa Blizzard. Tra questi troviamo SparkR, giocatore professionista del team London Spitfire che ha deciso di concedersi una piccola distrazione, sperando probabilmente di poter accedere in fretta alle lobby di Overwatch 2. Anche il content creato Aquamarine ha deciso di dedicarsi a Overblox nell’attesa di entrare e provare con mano il sequel del gioco Blizzard Entertainment.

I thought Overwatch was down but It's still here pic.twitter.com/GnKyniqnrj — Aquamarine (@AquamarineOW) October 4, 2022

Siamo abbastanza certi che i creatori di Overblox abbiano accolto con favore questa nuova popolarità e chissà, magari qualcuno si sarà anche affezionato e deciderà di giocarlo in contemporanea al gioco originale. Se anche voi volete provare Overblox, allora non dovete fare altro che recarvi a questo indirizzo. Sperando che nessuno decida di effettuare attacchi DDoS anche al clone.