Oltre al multiplayer classico e Warzone 2, Call of Duty: Modern Warfare 2 si è arricchito con la modalità DMZ. Si tratta di una modalità di gioco vagamente ispirata a Tarkov, dove i giocatori devono risolvere delle missione e arricchirsi, avendo cura però di estrarre il tutto, ovvero scappando dalla zona contaminata con un aereo cargo. La modalità ha riscosso fin da subito un discreto successo (non paragonabile al Battle Royale), ma al centro dell’attenzione ci è in realtà finito l’Edificio 21, introdotto con un recente aggiornamento.

Per entrare all’interno dell’Edificio 21 è necessario trovare una chiave d’accesso, impresa tutt’altro che semplice. Peccato però che nelle ultime 24 ore il palazzo sia stato chiuso definitivamente. “L’Edificio 21 è entrato in lockdown dopo diverse infiltrazioni. Le chiavi d’accesso sono state disabilitate, ma sarà nuovamente operativo in una settimana”, le parole di Infinity Ward. Cosa si nasconda però dietro questo misterioso lockdown è ancora tutto da chiarire.

Secondo alcuni utenti, l’Edificio 21 è semplicemente inaccessibile per via di alcuni bug, uno in particolare che permetteva di conservare la chiave d’accesso ed entrare più e più volte all’interno degli uffici. Non è però chiaro se dietro questa chiusura si nasconda qualche altra sorpresa che Infinity Ward sta preparando per i giocatori, come per esempio nuove modalità di gioco, nuove sfide e molto altro.

Building 21 has entered lockdown after significant infiltration. Access cards are disabled, but will be operational within the week. Prepare accordingly. #DMZ — Infinity Ward (@InfinityWard) December 20, 2022

Qualsiasi sia l’ipotesi, non bisognerà aspettare molto. L’Edificio 21 riaprirà i battenti il 24 dicembre 2022, nel primo pomeriggio italiano. I giocatori sono avvisati: le chiavi d’accesso sono ancora sparse per Al Mazrah e sarà necessario darsi da fare per trovarla. Nel mentre potete sempre dedicarvi a Warzone 2 e ovviamente il classico multiplayer di Modern Warfare 2. Soluzioni “alternative”, soprattutto per gli amanti della modalità di estrazione, ma che vi aiuteranno sicuramente a passare il tempo in attesa di tornare nel misterioso edificio.