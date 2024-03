Monopoly Go: come rimuovere gli amici

Giocate a Monopoly Go? Bene: probabilmente avete già un certo livello di contezza sul come funzionano i meccanismi social che permettono ai giocatori di guadagnare risorse gratuitamente attraverso i meccanismi di invito. Dopo aver invitato tanti amici però si arriva al dubbio amletico che permette di riportare ordine nella vita di ogni giocatore: come rimuovere gli amici da Monopoly Go?

Il problema sembra triviale ma in realtà non lo é! Infatti il gioco presenta tutta un’interfaccia per aggiungere amici e ricevere ricompense gratuite dopo aver effettuato con successo l’azione ma non offre una strada chiara per effettuare la procedura di rimozione. Basta guardare all’interno del menu della scheda amici per capire che è assente la voce rimuovi, in favore di utilità come cronologia o classifica.

Fortunatamente lavorando un po’ con i menù è possibile comunque rimuovere gli amici; fortunatamente ci siamo noi che vi spieghiamo come fare.

Detto tutto questo ecco cosa bisogna fare per togliere l’amicizia e rimuovere gli amici dalla propria lista amici all’interno di Monopoly Go!

Come si eliminano gli amici in Monopoly Go?

La procedura per effettuare la rimozione amici all’interno di Monopoly Go non è particolarmente difficile da portare a termine ma, a dispetto di quanto legittimamente si potrebbe credere, è stata nascosta all’interno di una funzionalità solitamente non legata alla creazione dei rapporti social.

Infatti per rimuovere un amico dalla propria lista amici in Monopoly Go è necessario andare a spulciare la classifica, ovvero la lista ordinata degli utenti in base al livello e al punteggio. In questa lista ordinata è possibile selezionare la categoria “amici” e da questa qua poi operare.

Ecco la procedura completa da portare a termine.

Apri il menu Amici selezionando la voce corrispondente nella parte inferiore della schermata principale di Monopoly Go Dalla voce Amici seleziona il pulsante “Classifica” e aprila La classifica è divisa in varie voci come Globale, Locali o Amici; seleziona quest’ultima voce per isolare gli amici nella classifica. A questo punto avrai sostanzialmente una lista degli amici ordinata in base al loro punteggio; seleziona l’amico che vuoi rimuovere dagli amici e trovalo nella classifica Tieni premuto il dito a lungo sulla sua icona fino a far apparire il pulsante “rimuovi” Fai tap sul pulsante rimuovi per rimuovere l’amico dalla lista

Ecco fatto: questo è tutto quello che serve sapere per rimuovere un amico dalla lista all’interno di Monopoly Go. Come abbiamo già detto la procedura è piuttosto bizzarra se paragonata alle procedure che mediamente si vedono all’interno della piattaforma ma poco importa.

Se avete aggiunto tantissimi amici durante i vostri primi momenti di gioco, magari proprio per colpa del fatto che Monopoly Go tendeva a premiare il giocatore in maniera esagerata per ogni amico aggiunto all’interno della piattaforma, adesso sapete come risolvere il problema e fare un po' di pulizia.

Se hai bisogno di dadi gratis o di sapere le maniere più efficienti per andare a trovare i giusti adesivi oro per completare la tua collezione, non disperare: abbiamo degli articoli ad-hoc realizzati per te; basta che smetti di credere a chi ti promette l’esistenza dei trucchi su Monopoly Go (per ora soltanto i glitch sono utili in tal senso).