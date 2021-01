Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4 | Anteprima

Se c’è una cosa che noi italiani sappiamo fare bene a livello videoludico è saper ricreare in maniera certosina le emozioni che derivano dalle corse ad alta velocità a bordo dei più disparati veicoli a quattro o a due ruote. Da questo punto di vista non si può dire che la milanese Milestone non sappia il fatto suo: svariati i giochi dedicati all’universo delle corse con una predilezione per il mondo delle motociclette.

Alla fine dello scorso anno ti avevo parlato, in sede di recensione, di quell’ottima opera che è Ride 4 ed eccoci di nuovo qui, in men che non si dica, a discutere della prossima pubblicazione dello sviluppatore nostrano, Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4, il quarto capitolo della fortunata saga su licenza dedicata al mondo del fuoristrada su due ruote, basato sulla stagione 2020 del campionato Monster Energy AMA Supercross. Occhio a non confondere il Supercross col Motocross di MXGP perché abbiamo a che fare con due cose profondamente diverse: qui a farla da padrone saranno la spettacolarizzazione a base di arene illuminate da fuochi d’artificio e di continui salti da affrontare come in una danza fluente.

Evoluzione, non rivoluzione

Ho potuto mettere mano ad una versione PC di anteprima del gioco decisamente corposa, sostanzialmente il titolo completo ancora in fase di perfezionamento. Quello che si percepisce già ad un primo approccio è come si abbia a che fare con un evoluzione della saga e non con una rivoluzione. Ciò deriva sicuramente anche dalla cadenza annuale della serie su licenza, cosa che non lascia il tempo allo sviluppatore per introdurre elementi di profonda diversificazione. Questo però non vuol dire che non ci siano delle migliorie. Scopriamolo insieme.

Le interfacce dei menù sono le classiche made in Milestone. Da qui potremo accedere alla parzialmente rinnovata modalità carriera che permetterà di scalare la vetta passando per tre diverse categorie. Come sempre potremo creare il nostro pilota personalizzato, customizzabile attraverso un editor versatile, anche se non potentissimo, fatto di accessori e preset vari. Anche le moto potranno essere ritoccate sia per quanto riguarda l’estetica, sia, cosa ancora più importante, per ciò che concerne la meccanica. Ovviamente tutto funziona sempre attraverso i crediti, che si guadagnano firmando contratti e vincendo gare. La carriera, per quanto rimanga a livello di elementi di contorno abbastanza basica, si prospetta perlomeno sufficientemente varia, proponendo come alternativa alle solite gare allenamenti e competizioni extra di vario tipo.

La grande novità di quest’anno consiste nell’albero delle abilità che trasforma la campagna di Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4 in una sorta di gdr corsistico. Nel corso delle competizioni potremo guadagnare dei punti abilità da spendere a piacimento per migliorare le prestazioni del nostro pilota, appunto come in un gioco di ruolo. Questa introduzione si rivela piacevole e soprattutto stimolante. Andare a completare un determinato ramo di abilità sbloccherà pure una capacità speciale.

Ancora una volta potremo accedere a eventi singoli e competizioni online basate su server dedicati, ma soprattutto assisteremo al ritorno dell’editor di circuiti e della modalità Compound. Il primo ovviamente permetterà ai più creativi di andare a costruire in uno stadio il circuito dei propri sogni per poi condividerlo online. L’editor, per quanto ancora non definitivo in questa versione, si è già rivelato intuitivo e versatile. C’è pure un pratico tutorial che guida l’utente nella creazione di un primo circuito. Il Compound invece si presenta ancora una volta come una vasta area open priva di particolari limitazioni, dove correre in allegria ed allenarsi in vario modo. All’interno di questo spazio potremo pure lanciare degli eventi peculiari.

Ancora qualcosa da sistemare

Come dicevo prima comunque ci troviamo di fronte ad un’evoluzione e non ad una rivoluzione. I cambiamenti si percepiscono soprattutto a livello di giocabilità con un controllo della moto più morbido ed una visuale in prima persona decisamente più dinamica rispetto al passato. Per il resto non sembra che assisteremo a particolari stravolgimenti. Anche sul versante dell’intelligenza artificiale, nella versione da me provata, persiste ancora una I.A. altalenante, da una parte determinata a vincere e capace anche di sbagliare manovre, dall’altra per lo più ignara della nostra presenza e quindi non così dinamica. Inoltre i solchi lasciati nel terreno dalle moto risultano ancora per lo più estetici anche se maggiormente convincenti da vedere rispetto al passato.

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4 si presenta ancora una volta come un gioco a metà strada tra arcade e simulazione, impegnativo anche al livello di difficoltà più basso. Per chi si sentisse in vena di sfide è poi possibile alzare l’asticella della difficoltà disattivando i freni congiunti e cambiando i parametri della fisica e del peso. Non manca molto per l’uscita del titolo completo. Non so quanto ci sia ancora spazio per i cambiamenti, ma si ha la sensazione che qualcosa debba ancora essere aggiustato. Se a livello di menù e modalità già ci siamo, sarebbe invece bello avere qualcosina in più per quanto riguarda i tutorial sulle acrobazie aeree e poi andrebbe ritoccato un po’ l’aspetto audiovisivo.

Le tracce musicali sono energiche e nel complesso soddisfacenti ma andrebbero aumentate un po’ in quanto a numero. Il rombo delle moto è sicuramente migliorato rispetto al passato, ma risulta ancora un po’ ripetitivo. A livello grafico poi Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4 si rivela già piuttosto convincente per quanto riguarda le corse negli stadi, ma si spera vivamente in un forte miglioramento per ciò che concerne la raffigurazione visiva della modalità Compound e delle corse all’aperto: gli scenari proposti sono ancora troppo spogli e piatti sia a livello di dettaglio che di illuminazione.

Al di là di questo il prossimo capitolo corsistico di Milestone mi è sembrato già piuttosto in forma, divertente ed impegnativo al punto giusto e pure migliorato sotto alcuni aspetti. L’uscita è attualmente prevista per l’11 marzo 2021 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Steam e Google Stadia. Per il verdetto finale ovviamente bisogna attendere la recensione, ma già da ora posso dirti che se sei appassionato di fango e due ruote, in Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4, per quanto non si tratti ancora di un gioco perfetto, troverai sicuramente pane per i tuoi denti!