Monster Hunter: Capcom annuncia 3 live streaming speciali

Manca sempre meno al 17° anniversario di Monster Hunter e, tramite il suo profilo ufficiale su Twitter, Capcom ha rivelato pubblicamente i suoi piani per l’occasione. Il publisher giapponese celebrerà l’evento insieme ai fan con tre live streaming il mese prossimo, dall’8 all’11 marzo 2021, durante le quali non mancheranno approfondimenti e sorprese per tutta la community.

L’8 marzo 2021, alle ore 15:00, si svolgerà un evento digitale dedicato Monster Hunter Rise e, a giudicare dal logo di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin che compare nel tweet, titolo che uscirà quest’estate, è probabile che Capcom divulghi anche qualche novità su quest’ultimo gioco. Per esempio, potremmo scoprire ufficialmente quando i videogiocatori potranno finalmente metterci mano.

Il 9 marzo 2021, alle ore 15:00, sarà mostrato un nuovo gameplay di Monster Hunter Rise, un nuovo tutorial di caccia ed un Q&A col director del gioco, Yasunori Ichinose, che risponderà direttamente a tutte le domande dei fan in live streaming. Sicuramente, questo è l’evento più atteso dagli amanti del titolo. Per l’11 marzo 2021, invece, è in programma una Live stream della community. Per quest’ultima data, però, l’orario è ancora da confermare.

Got any #MHRise questions for Director Yasunori Ichinose? Reply with them here and he will answer some during our Anniversary Week live stream on March 9th! — Monster Hunter (@monsterhunter) February 19, 2021

Come prevedibile, essendo il prossimo titolo della serie, sarà Monster Hunter Rise a fare da perno in questo evento. Sono ancora molti i dettagli che Capcom non ha mostrato al grande pubblico e questa è sicuramente l’occasione perfetta per farlo. Ricordiamo ai lettori che il gioco sarà disponibile a partire dal 26 marzo 2021 su Nintendo Switch. Considerando che manca sempre meno a quel giorno, è presumibile che questo tris di giornate sarà l’ultima finestra in cui Capcom mostrerà i vari gameplay del gioco e tutte le relative novità, senza dimenticare che non hanno escluso la possibilità di nuovi annunci a sorpresa per l’occasione. Continuate a seguirci, in attesa di nuovi dettagli da condividere con voi.