Monster Hunter Rise: svelati risoluzione e framerate dalla demo

Ieri Capcom ha pubblicato la demo di Monster Hunter Rise, ora disponibile sull’eShop di Nintendo. Tutti i fan hanno così l’opportunità di provare per qualche giorno ben quattro missioni dell’attesissimo titolo, in arrivo in esclusiva su Nintendo Switch il prossimo 26 marzo 2021. A tal proposito sono già emerse sul web le prime analisi del gioco, basate sulla sopracitata demo. Per il momento, il titolo risulta conforme alle aspettative e sarà sicuramente in grado di ravvivare lo spirito dei numerosissimi fan che attendono di iniziare il loro viaggio nel villaggio di Kamura.

A giudicare da questa demo, Monster Hunter Rise si preannuncia un titolo avvincente in cui i cacciatori si cimenteranno in mostri sempre più grandi e pericolosi, senza dimenticare l’utilizzo del RE Engine che regala ai videogiocatori personaggi e ambientazioni fantastiche e ricche di dettagli. Inoltre, grazie ad un video pubblicato su YouTube dal canale VG Tech, possiamo farci un’idea più precisa del titolo, grazie alla prima analisi tecnica della demo di Monster Hunter Rise per l’amata console ibrida di Nintendo. A giudicare dai primi test inerenti al gameplay, si evince che il gioco riesce a mantenere quasi sempre i 30 fotogrammi al secondo.

Sicuramente, questo è un dato interessante, tuttavia non si può dire lo stesso della risoluzione, che non sempre riesce a sfruttare appieno le risorse offerte dalla console. Più precisamente, Monster Hunter Rise gira con una risoluzione di 1344×756 in modalità docked (con l’UI renderizzata a 1920×1080). In modalità portatile, invece, la risoluzione si abbassa a 960×540 (con l’UI renderizzata a 1280×720).

A questo punto, attendiamo il 26 marzo 2021 per provare la versione definitiva di Monster Hunter Rise in esclusiva su Nintendo Switch. Se non avete ancora provato la demo affrettatevi perché, come detto, sarà disponibile solo per un tempo limitato. Noi ve ne abbiamo parlato in questo articolo. E voi, cosa ne pensate del titolo? Fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti.