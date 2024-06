Monster Hunter Wilds: il nuovo trailer sorprende al Summer Game Fest

Durante il Summer Game Fest 2024, Capcom ha presentato un nuovo trailer di gameplay per "Monster Hunter Wilds", il prossimo capitolo della celebre serie in uscita nel 2025 su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Questo video arriva poco dopo il debutto del trailer iniziale e offre un'entusiasmante anteprima delle novità che i fan possono aspettarsi.

Il trailer combina sequenze cinematografiche e azione in-game, presentandosi quasi come un seguito del primo filmato. Vediamo una squadra di Cacciatori attraversare desolate lande desertiche fino a precipitare in una cava.

Qui, incontrano uno dei nuovi mostri di "Monster Hunter Wilds": un gigantesco ibrido tra un drago e un serpente, che promette di essere un avversario formidabile. Le scene successive mostrano una furiosa battaglia contro questa creatura, evidenziando la dinamica e l'intensità dei combattimenti che caratterizzano la serie.

Il trailer reintroduce anche il misterioso ragazzino del primo video, che viene protetto e scortato dai Cacciatori. Il ruolo di questo personaggio nella storia è ancora avvolto nel mistero, ma sicuramente aggiunge un elemento intrigante alla narrativa del gioco.

Capcom ha annunciato ulteriori dettagli entusiasmanti per "Monster Hunter Wilds". Il gioco sarà presentato alla Gamescom 2024 con un nuovo trailer e una demo giocabile, offrendo ai fan un'ulteriore occasione per esplorare le novità del titolo. Inoltre, il gioco supporterà il crossplay, permettendo ai giocatori di diverse piattaforme di unirsi e affrontare le avventure insieme.

Questa funzionalità amplia significativamente le possibilità di cooperazione e interazione all'interno della comunità di "Monster Hunter".

"Monster Hunter Wilds" promette di arricchire il gameplay tipico della serie con nuovi elementi che influenzeranno sia l'esplorazione che i combattimenti. Il gioco sembra destinato a elevare ulteriormente l'esperienza di caccia ai mostri, grazie all'introduzione di scenari nuovi e complessi, creature inedite e meccaniche di gioco innovative.

Con tutte queste novità e miglioramenti, "Monster Hunter Wilds" si preannuncia come un titolo imperdibile per tutti gli appassionati della serie e per chi ama i giochi d'azione e avventura.