Mortal Kombat 1: il picchiaduro dell'anno a soli 49€!

Se siete alla ricerca di un ottimo regalo di Natale da confezionare ad una persona con il pallino del gaming, e volete, al contempo, risparmiare qualche soldo sul vostro acquisto, allora vi suggeriamo di dare un'occhiata all'eccezionale offerta che eBay sta dedicando all'edizione PS5 di Mortal Kombat 1, nuovissimo capitolo di questa leggendaria saga, presentato in una versione sequel/soft reboot, e attualmente in vendita con uno sconto del 27%, al prezzo vantaggioso di soli 49,99€ anziché il prezzo originale di circa 70 euro!

Vedi offerta su eBay

Mortal Kombat 1, chi dovrebbe acquistarlo?

Che siate fan accaniti della saga o neofiti, desiderosi di provare l'azione firmata Ed Boon, Mortal Kombat 1 si rivelerà un titolo indovinato, e più che in grado di soddisfare la vostra sete di kombattimenti estremi! Figlio di anni di innovazioni, in quella che è una saga che, partendo almeno dal nono capitolo ufficiale, ha costantemente migliorato sia gli aspetti tecnici che il gameplay, questo nuovo MK si è rivelato un titolo più che in grado di fondere le classiche e violente scazzottate con una trama avvincente, tipica dei B-movie, portandola alla sua massima espressione!

In tal senso, parliamo di un picchiaduro caratterizzato da un'esperienza di gioco coinvolgente, violenta e galvanizzante, con un comparto grafico straordinario, e arricchito da una trama avvincente e sfaccettata, in grado già da sola di sorreggere buona parte dell'esperienza di gioco!

Insomma, se state cercando un titolo carico di adrenalina, Mortal Kombat 1 vi garantisce un'esperienza senza compromessi e, considerato quello che è l'ottimo prezzo attuale (che non è poco se si considera che il gioco è sugli scaffali da pochi mesi), rappresenta indubbiamente un'opportunità da non lasciarsi sfuggire!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi anche alla nostra recensione, qualora siate curiosi di saperne di più, oltre che, ovviamente, alla pagina eBay dedicata al prodotto, così che possiate approfittare dello sconto prima che esso vada esaurito o, peggio, che che terminino le disponibilità.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su eBay

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!