Mortal Kombat 11: Ash Williams sarà il prossimo personaggio?

Ash Williams, il noto personaggio della serie tv horror di Evil Dead, sembra essere il prossimo personaggio ad arrivare nel roster di Mortal Kombat 11. A svelare il suo ingresso è stata una newsletter che conteneva degli indizi riguardanti il suo debutto nel picchiaduro.

Al momento l’evento riguardante il personaggio di Ash non è stato confermato dagli sviluppatori, nonostante la community di Mortal Kombat abbia ricevuto la newsletter che riportava diversi avvisi di copyright con la seguente dicitura: “il personaggio Ash di Evil Dead de (L’Armata delle Tenebre) è presente su licenza di Metro-Goldwyn-Mayer Studios“. Un dettaglio interessante, dato che allo stato attuale Ash Williams appare assente nel roster di Mortal Kombat. Inoltre lo stesso Bruce Campbell l’interprete di Ash Williams poco tempo fa aveva fatto capire di non essere impegnato in alcun lavoro a tema ludico.

Consider this my finishing move against a certain internet rumor. pic.twitter.com/6vKPZvTfQu — Bruce Campbell (@GroovyBruce) May 6, 2019

L’entrata di Joker e di Spawn, quest’ultimo arrivato il 24 marzo, ha segnato la fine del Season Pass, che da quando è stato lanciato ha visto l’ingresso di: Shang Tsung, Nightwolf, Terminator T-800 e Sindel. In seguito il team di sviluppo ha poi rilasciato dei video inerenti al personaggio dedicati all’intro, alla fatality e a una delle tante Brutality, maggiori informazioni le troverete al seguente articolo correlato.

Insomma, sembra il picchiaduro di NetherRealm Studios sia pronto a far spazio anche ad Ash Williams nonostante la Stagione 1 del Season Pass sia ormai conclusa. Non è da escludere che l’ingresso del celebre personaggio televisivo possa preannunciare l’inizio della seconda stagione.

Non ci resta che attendere un comunicato ufficiale da parte della software house per sapere se le voci di corridoio riportate sul web siano veritiere. Come sempre rimanete sintonizzati sul nostro sito per tutti gli ultimi aggiornamenti.