Mortal Kombat 11, Terminator e Ash sono in arrivo?

Dei particolari suoni nell'ultimo trailer di Mortal Kombat 11 fanno presagire l'arrivo nel titolo di Terminator e Ash della celebre saga Ash vs Evil Dead.

Come molti sapranno la saga di Mortal Kombat ha da sempre incluso nei suoi roster un gran numero di personaggi provenienti da titoli terzi o da media completamente diversi. Basti ad esempio ricordare l’introduzione del possente Kratos da God of War nel nono titolo della saga o di Alien e Predator nel capitolo successivo. Delle operazioni chiaramente commerciali ma sicuramente simpatiche e ben riuscite. Quali saranno quindi le guest star del recente Mortal Kombat 11?

Nonostante non ci siano stati ancora annunci ufficiali a riguardo qualche informazione è già stata svelata in un modo non esattamente convenzionale da NetherRealm. Nel trailer orchestrato dalla software house per promuovere il Mortal Kombat 11 Kombat Pack e, in particolare, il personaggio di Shang Tsung ci sono infatti degli indizi abbastanza evidenti su alcuni prossimi arrivi nel titolo.

Dei fan, esaminando a fondo il video che trovate qua sopra, hanno infatti identificato diversi interessanti dettagli. La musica di sottofondo in alcuni frangenti è, infatti, veramente simile a quella di Terminator ed il suono della motosega sembra chiaramente provenire da quella di Ash della celebre saga Ash vs Evil Dead. A confermarlo indirettamente è inoltre lo stesso attore su Twitter.

A spingere ancora di più tale indiscrezione è il fatto che un dataminer qualche tempo fa aveva scoperto nei file di gioco dei riferimenti proprio ai due personaggi in questione. Assente dalle ultime indiscrezioni ma presente nelle informazioni scovate dal dataminer è invece Joker, che a questo punto potrebbe fare parte di un secondo Kombat Pack.

Il primo contenuto aggiuntivo conterrà infatti, oltre ai due già citati personaggi misteriosi, anche Shang Tsung, Spawn, Nightwolf e Sindel. Non ci sarebbe quindi spazio per l’eventuale inserimento anche del celebre antagonista.

Che ne pensate, vi piacerebbe impersonare Terminator o Ash?