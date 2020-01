Mortal Kombat Kollection Online svelato per PS4, Xbox One, Switch e PC?

Mortal Kombat è indubbiamente uno dei picchiaduro più amati nel mondo; violento, frenetico e tecnico ha fatto parlare di sè diverse volte. La serie fu creata nel 1992 da Ed Boon e Jhon Tobias per Midway Games la quale creò diversi seguiti per console e computer. Dopo il fallimento nel 2011 gli sviluppi dei titoli passarono nelle mani di NetherRealm Studio e poi successivamente il marchio venne acquistato dalla Warner Bros, unione più che azzeccaa visto che ha dato quella marcia in più per i capitoli usciti recentemente, inserendo anche svariati DLC dell’universo DC come il tanto acclamato e villain Joker della serie Batman.

In queste ore il Pan European Game Information (meglio noto a tutti come PEGI) ha valutato Mortal Kombat Kollection Online per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Effettivamente Mortal Kombat Kollection Online era già spuntato in rete lo scorso anno, senza però essere mai annunciato ufficialmente. Si trattava di una collezione che includeva versioni rimasterizzate dei primi tre storici giochi della serie, sviluppati da Blind Squirrel Games. A partire però dall’aprile dello scorso anno, è stato confermato che il progetto fu cancellato dalla stessa Warner Bros, la quale aveva dichiarato che “non avrebbero lasciato un progetto così importante a uno studio senza un titolo realizzato per intero“. La nuova valutazione invece suggerisce che il progetto potrebbe essere ancora in lavorazione. La descrizione fatta dal PEGI dice che “Mortal Kombat Kollection è la trilogia originale che i fan di Mortal Kombat hanno sempre desiderato. Grafica, Gameplay e funzionalità online aggiornati offrono un’esperienza incredibile per rivivere i titoli “klassici“.

Non ci resta che aspettare e sperare che la notizia in questione sia vera. Siete esaltati come noi e non vedete l’ora di rivivere i combattimenti dei tre titoli storici della serie? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto e vi invitiamo a seguirci per ulteriori novità a riguardo.