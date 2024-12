MSI Claw 8 AI+ arriva negli Stati Uniti a gennaio

MSI ha ufficializzato il lancio negli Stati Uniti della sua nuova serie di console portatili Claw AI+, prevista per il 15 gennaio 2025. I modelli Claw 8 e Claw 7 AI+, dotati di processori Intel Core Ultra di ultima generazione, promettono prestazioni elevate per soddisfare le esigenze dei gamer più appassionati. L’annuncio arriva dal negozio ufficiale di MSI negli Stati Uniti, sebbene alcuni rivenditori abbiano indicato date leggermente differenti.

La serie Claw AI+ si distingue per l’hardware avanzato e l’attenzione ai dettagli. Il Claw 8, con uno schermo da 8 pollici, e il Claw 7, con un display da 7 pollici, offrono risoluzioni rispettivamente di 1920x1200 e 1920x1080 pixel, entrambe con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e luminosità di 500 nit. A supporto delle prestazioni grafiche troviamo la GPU Intel Arc 140V, progettata per garantire fluidità e dettagli visivi impressionanti.

I dispositivi sono equipaggiati con processori Intel Core Ultra 7 258V, fino a 32 GB di RAM LPDDR5X e unità SSD NVMe PCIe 4.0, assicurando velocità e reattività in ogni sessione di gioco. Sul fronte della connettività, il Claw AI+ supporta Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, mantenendosi al passo con le tecnologie più recenti.

I preordini sono già aperti su diverse piattaforme, tra cui Amazon, Newegg e lo store ufficiale MSI. Il Claw 8 sarà disponibile a partire da 899 dollari, mentre il Claw 7 partirà da 799 dollari. Tuttavia, le date di lancio variano:

Claw 8 AI+ : disponibile dal 15 gennaio 2025 sul sito ufficiale MSI, mentre Amazon e Newegg indicano date successive.

: disponibile dal 15 gennaio 2025 sul sito ufficiale MSI, mentre Amazon e Newegg indicano date successive. Claw 7 AI+: disponibile dal 4 febbraio 2025 su Amazon e dal 18 gennaio su Newegg.

MSI aveva inizialmente previsto il lancio per il 26 dicembre 2024, ma la data è stata posticipata per perfezionare i dispositivi. La decisione punta a offrire un prodotto senza compromessi, pronto per soddisfare le aspettative di un pubblico esigente.

Il 2025 si prospetta un anno chiave per il settore del gaming portatile. AMD presenterà i suoi nuovi chip Ryzen Z2, mentre Lenovo lancerà il Legion Go S con SteamOS, destinato a competere nella fascia economica. In questo contesto, MSI mira a consolidare la propria posizione con prodotti premium, nonostante i prezzi più alti rispetto ad alcune alternative.

Con la serie Claw AI+, MSI punta a ridefinire il gaming portatile, unendo potenza, portabilità e innovazione tecnologica in un mercato sempre più competitivo.