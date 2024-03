MSI Claw: aperti ufficialmente i preorder, ecco dove acquistarla al miglior prezzo

Negli ultimi anni, in seguito alla diffusione di Steam Deck, il mondo dei PC handheld si è incredibilmente espanso: la nuova arrivata è la MSI Claw, presentata in anteprima al CES di Las Vegas e caratterizzata dall'essere la prima console della sua categoria a essere dotata dei potenti processori Intel Meteor Lake e di una batteria di grande capacità. Ebbene, se non vedete l'ora di averla tra le mani sarete felici di sapere che i preorder hanno aperto proprio oggi: al momento potete trovarla sul sito di Mediaworld al prezzo di listino di 899,00€!

MSI Claw, chi dovrebbe acquistarla?

Grazie alla CPU Intel® Core™ Ultra 7 155H e alla tecnologia Intel XeSS, MSI Claw offre prestazioni avanzate, migliorando significativamente i frame per secondo (FPS) nei giochi più recenti e garantendo un'esperienza di gioco fluida, anche con i titoli AAA più esigenti. È progettata, dunque, per gestire una vasta gamma di generi di giochi, tra cui azione, combattimento, RPG, sport e sparatutto, offrendo un gameplay di alta qualità grazie ai suoi controller estremamente reattivi.

Il display touchscreen Full HD da 7 pollici, con refresh rate fino a 120 Hz, assicura una riproduzione dei colori di alta qualità, mentre uno dei suoi punti di forza è la batteria da 53 Whr, la più grande nella sua categoria; questa garantisce un'autonomia record fino a 2 ore di gioco continuo con i giochi più impegnativi, senza la necessità di ricaricare il dispositivo. La console presenta poi la tecnologia di raffreddamento MSI Cooler Boost Hyperflow, la quale ottimizza il flusso d'aria per mantenere i componenti interni freschi. Inoltre, offre un alto livello di comodità e precisione grazie a un design ergonomico e confortevole.

MSI Claw sarà disponibile in Italia a partire dal 6 aprile, con la prevendita che, come vi abbiamo accennato in apertura, è iniziata oggi, 14 marzo 2024, al prezzo di 899 euro, in esclusiva presso MediaWorld e accompagnata da una pratica custodia per il trasporto. Per coloro che sceglieranno di acquistarla al day one o preordinarla a marzo, MSI ha riservato una promozione speciale che offre delle Steam Card del valore totale di 100$. Se, dunque, siete già sicuri che entrerà nella vostra collezione il nostro consiglio è quello di effettuare subito il preorder in modo da godere dell'offerta!

