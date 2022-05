Grandi notizie per i fan di Neon Genesis Evangelion. MSI ha, infatti, avviato una collaborazione con Evangelion e:Project, un nuovo brand di eSport che unisce l’atmosfera di Evangelion ai dispositivi di gioco e alle periferiche per PC, per lanciare una linea di dispositivi legati agli Eva. L’anime è sicuramente molto apprezzato dai designer, dal momento che già qualche mese fa ci siamo ritrovati a parlare di un monitor dedicato proprio alla serie.

La MSI x Evangelion e:Project Collection include una scheda madre, un dispositivo di raffreddamento a liquido AIO, un alimentatore e un case per PC. Il look di ogni elemento sfrutta la classica palette di colori viola e verde basata sull’EVA-Unit 1, il gigantesco mech pilotato da Shinji Ikari, il protagonista dell’amato anime di Hideaki Anno. Nel trailer sono mostrati gli hardware a tema EVA, che compongono questa nuova serie, di seguito li trovate elencati in dettaglio:

MAG B6660 Tomahawk EVA e-Project ($ 219)

MAG Coreliquid C240 ​​EVA eProject ($ 160)

MAG A650BN EVA e-Project

MPG Gungnir 110R EVA e-Project ($ 129)

I componenti sono abbastanza buoni per realizzare una modesta build di fascia media, anche se l’alimentatore A650 sembra poco prestante rispetto al resto ma con il grande pregio di essere silenzioso. Il case è senza dubbio il componente più vistoso di tutto il kit fornito da MSI. Al viola dominante si uniscono tutta una serie di caratteri giapponesi e un grande Mach disegnato sul lato. Anche i prezzi dei singoli componenti, che abbiamo riportato in dollari, non sembrano eccessivamente elevati. Tuttavia, non abbiamo trovato alcun prezzo relativo all’alimentatore.

MSI ha, inoltre, tenuto una live streaming dalla durata di quasi due ore per mostrare una build basata sull’MSI x Evangelion e:Project Collection. Il prodotto finale sembra decisamente interessante e performante. La e:Project Collection è disponibile presso vari rivenditori online tra i quali, ovviamente, troviamo lo store ufficiale del produttore. Tuttavia, sembra che dal sito ufficiale gli acquisti in Italia vengano rimandati ai negozi fisici, dunque, se volete un PC a tema Evangelion vi invitiamo a consultare il sito per scoprire qual è il rivenditore più vicino a voi.