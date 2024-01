MSI si prepara ad annunciare la sua console portatile

Anche MSI è pronta a fare il suo ingresso nel mondo delle console portatili: un teaser rilasciato dall’azienda a pochi giorni dall’inizio del CES mostra alcuni dettagli dell’handheld della casa taiwanese, che verrà annunciato nel corso della fiera.

Le anticipazioni non forniscono molti dettagli: vengono mostrati elementi estetici, come ad esempio due anelli RGB sul frontale, in corrispondenza dei due analogici, o le griglie nere e rosse sul retro. Sembra che MSI abbia dato ampio spazio al raffreddamento, un elemento che potrebbe risultare chiave per avere prestazioni superiori a quelle della concorrenza, mantenendo una certa silenziosità.

Lo slogan “True Gaming” e il logo del drago di MSI sono altri dettagli estetici che non potevano certo mancare, ma che non ci forniscono particolari informazioni: non si sa nulla riguardo le specifiche tecniche della console portatile, né del chip, né di schermo, memoria e così via.

Non sappiamo se verrà usato un processore AMD o Intel: la console portatile MSI potrebbe tanto equipaggiare un SoC AMD Z1 quanto un Intel Meteor Lake di ultima generazione. Entrambe sono alternative valide, specialmente se consideriamo che i due algoritmi di upscaling FSR e XeSS si stanno pian piano diffondendo e che Intel, a breve, dovrebbe lanciare anche la propria tecnologia di generazione dei fotogrammi. Una risposta su X da parte di Intel Gaming potrebbe essere un indizio del fatto che la console portatile userà un chip Meteor Lake, ma si tratta di una mera speculazione.

Ciò che invece non è più un mistero, per merito delle indiscrezioni, è l’aspetto finale del dispositivo: grazie all’utente wxnod possiamo dare uno sguardo a una immagine pubblicitaria del device, che mostra un design molto simile a quello del competitor ASUS ROG Ally.

Non manca molto al CES 2024, evento in cui la console portatile di MSI verrà svelata. In quell’occasione scopriremo anche il prezzo, che speriamo non sia troppo distante da quello delle alternative attualmente sul mercato, così da creare ancor più competizione in una categoria di prodotto nuova e sempre più interessante.