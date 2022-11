Ci è voluto un po’ di tempo, ma alla fine è successo: MultiVersus si è ufficialmente aperto al gioco competitivo. Nel corso delle ultime ore, infatti, è andata online una nuova patch del picchiaduro free-to-play prodotto da Player First Games e pubblicato da Warner Bros. Interactive Entertainment. Il nuovo aggiornamento ha introdotto quello che sarà un primo assaggio delle modalità competitive del gioco, perfette per tutti coloro che cercano una sfida decisamente più impegnativa rispetto alle casual.

L’aggiornamento 1.12 di MultiVersus è disponibile da ora su tutte le piattaforma e include proprio il supporto alla modalità Ranked, ovvero quella competitiva. Non sarà ovviamente una modalità completa, visto che è attualmente in beta e si concluderà il 15 novembre 2022, ma aiuterà il team di sviluppo a capire il bilanciamento della stessa e servirà come trampolino di lancio per una Ranked mode definitiva. Attualmente si possono sfidare i giocatori sia in team che negli 1 vs 1 per guadagnare i punti e scalare le classifiche. “Vincere 15 set della modalità durante l’Alpha vi conferirà un’icona del profilo personalizzata come ringraziamento per aiutarci a rendere questa modalità sempre migliore”, si legge nel changelog.

La nuova patch introduce anche una serie di bilanciamenti ad alcuni personaggi, come per esempio Black Adam (introdotto davvero di recente), Bugs Bunny, Jake, LeBron e il duo Tom & Jerry. Se siete interessati, il changelog è disponibile sul sito ufficiale di MultiVersus.

MultiVersus è disponibile dall’estate del 2022 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X. Il gioco ha avuto fin da subito un enorme successo di pubblico e critica, tanto da confermare quanto ci fosse bisogno di un sostituto di Super Smash Bros. sulle altre piattaforme. Attualmente il titolo è ancora in open beta ed è disponibile gratuitamente. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.