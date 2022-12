Ormai è diventato quasi difficile rimanere spiazzati quando Epic Games annuncia una partnership speciale dedicata a Fortnite. Nel corso degli ultimi anni abbiamo visto di tutto e di più arrivare all’interno del popolare battle royale. Tra collaborazioni ed eventi unici abbiamo potuto giocare nei panni di eroi e villain Marvel, o con personaggi di altri franchise videoludici e serie TV. Ora, dopo aver annunciato che la nuova collaborazione sarebbe stata con il franchise di My Hero Academia, è stato rilasciato un nuovo fantastico trailer dedicato.

Questo nuovo importante aggiornamento a tema My Hero Academia è disponibile in Fortnite a partire da oggi, e proprio per celebrare questo lancio Epic Games ha ben pensato di creare ad-hoc un fantastico trailer. Parlando di uno dei manga/anime più famosi ed importanti degli ultimi anni, anche questo nuovo filmato prende lo stile unico e coloratissimo dell’opera ideata dal mangaka Kōhei Horikoshi.

Grazie a questa nuova collaborazione, i fan del popolare battle royale e del manga/anime potranno giocare a Fortine con le skin di quattro personaggi noti. Nello specifico si tratta di: Izuku Midoriya, All Might, Katsuki Bakugo e Ochaco Uraraka. Ovviamente il design di questi quattro personaggi riprende fedelmente quello originale pensato dall’autore del manga, con le skin che sono permeate da un effetto cartoon in pieno stile anime giapponese.

Go Beyond! Four mighty Heroes from the world of My Hero Academia make their debut in Fortnite today pic.twitter.com/OreQMqagIV — PlayStation (@PlayStation) December 16, 2022

Questo update dedicato a My Hero Academia è stato rilasciato su Fortnite da poco più di un’ora, e se il tutto ha saputo incuriosirvi abbastanza sappiate che potete provare queste novità già adesso senza attese. Questo è solo l’ultima delle collaborazioni fatte nel gioco di successo di Epic Games, e se vi piace questo aspetto del titolo tenete gli occhi ben aperti in futuro per non perdervi le prossime curiose collaborazioni in arrivo.

Prima di salutarci vi consigliamo di fare un salto anche sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi.