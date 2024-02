Nasce DALLARA - AK ESPORTS: una collaborazione per rivoluzionare il Sim Racing

AK informatica, nostro partner storico con cui abbiamo condiviso e stiamo condividendo svariate attività, ha iniziato una collaborazione con Dallara, dando vita al DALLARA-AK ESPORTS, che promette di portare il mondo del sim racing su nuove vette di popolarità (e importanza).

Il cuore dell'azione sarà nella città automobilistica di Indianapolis, che già gode della fama di capitale mondiale dei motori. Tuttavia, con DALLARA-AK ESPORTS, la città si prefigge di diventare altrettanto famosa nel mondo del sim racing. Grazie al supporto di partner locali e esperti del settore, l'azienda mira a diventare un pioniere nello sviluppo di tecnologie avanzate per il sim racing, aprendo nuove frontiere nel campo dell'esperienza virtuale.

Dallara, con la sua lunga storia nel mondo del motorsport e la sua reputazione di eccellenza nella progettazione e produzione di vetture da corsa, si unisce ad AK Informatica, una delle aziende leader nel settore degli Esports. Questa unione di esperienze e competenze promette di creare un'esperienza di sim racing senza precedenti, che unisce la passione per la velocità e l'emozione del mondo virtuale.

Il CEO di DALLARA-AK ESPORTS, Alessio Cicolari, ha espresso grande entusiasmo per questa nuova avventura, affermando che l'obiettivo è quello di esplorare nuovi orizzonti e portare il sim racing a livelli mai visti prima. Con una visione condivisa di fare di Indianapolis una destinazione di riferimento per gli Esports e il sim racing, questa partnership si propone anche di portare benefici economici alla comunità locale, creando opportunità di lavoro nei settori dell'istruzione, della tecnologia e dell'ospitalità.

Il CEO di Dallara, Andrea Pontremoli, ha sottolineato l'importanza di questa partnership nel continuare la tradizione di innovazione e eccellenza del marchio, portando l'emozione del motorsport nel mondo virtuale del sim racing.

Il lancio ufficiale di DALLARA-AK ESPORTS avverrà durante l'NBA All-Star 2024 Crossover, un evento che celebra la cultura del basket e che ora includerà anche un'esperienza di sim racing. Questo evento interattivo offrirà ai fan l'opportunità di provare Assetto Corsa Competizione, uno dei simulatori più amati e popolari dedicato ai piloti professionisti. Sarà un'occasione unica per i fan di immergersi nell'atmosfera del sim racing e competere per raggiungere la vetta della classifica sul leggendario Indianapolis Motor Speedway Road Course.

DALLARA-AK ESPORTS rappresenta un'opportunità senza precedenti per il mondo del sim racing e degli Esports. Con un team di esperti e una visione ambiziosa, questa joint venture è destinata a cambiare il volto del settore.