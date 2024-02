PlayStation vuole aprirsi al multipiattaforma, tutti i giochi arriveranno D1 su PC?

Nelle scorse settimane c'è stato un clima a dir poco teso tra i fan Xbox a causa dei consistenti rumor che riguardano l'arrivo delle esclusive di casa Microsoft su altre piattaforme, e in particolare PlayStation. Ora, però, la situazione sembra essersi invertita, dato che il presidente di Sony Interactive Entertainment, Hiroki Totoki, ha fatto una dichiarazione che potrebbe scatenare una nuova ondata di commenti.

Proprio questa mattina vi abbiamo parlato di come, nonostante le vendite di PlayStation siano ottime, i profitti operativi hanno subito un notevole calo durante il terzo trimestre dell'anno fiscale 2023/2024. La soluzione, dunque, per incrementare i margini di profitto di PlayStation è quella di rilasciare più titoli multipiattaforma.

Hiroki Totoki ha, infatti, affermato: "In passato, volevamo rendere popolari le console e lo scopo principale dei titoli first-party era proprio quello di rendere popolare la console", recita la dichiarazione. È vero, ma c'è una sinergia in questo. Quindi se hai contenuti first-party forti, non solo con la nostra console ma anche con altre piattaforme come i computer, il first-party può crescere con il multipiattaforma e questo può aiutare il miglioramento del profitto operativo. Quindi è un altro aspetto su cui vogliamo lavorare attivamente".

Hiroki Totoki ha anche aggiunto che "personalmente" pensa che "ci siano opportunità là fuori per il miglioramento dei margini", un'occasione che vorrebbe esplorare aggressivamente per migliorare le performance dei margini.

Sony negli ultimi anni ha già cominciato a rilasciare titoli first-party su PC, e questo mese abbiamo visto anche il rilascio di Helldivers 2 al day one sia su PS5 che su PC con ottimi risultati. Questa, dunque, sembra essere la via per PlayStation, per cui ci possiamo aspettarci che sarà sempre più frequente.