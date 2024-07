Nasce Palworld Entertainment: l'alleanza tra Sony Music Japan, Aniplex e Pocketpair

Sony Music Entertainment (Japan), la sua affiliata Aniplex e il sviluppatore di videogiochi Pocketpair hanno recentemente annunciato la creazione di una nuova impresa congiunta, chiamata Palworld Entertainment Inc.. Questa iniziativa mira a espandere e sviluppare nuove opportunità di business legate al popolare gioco Palworld, che ha raggiunto un enorme successo superando i 25 milioni di giocatori a soli un mese dal lancio nel 2024.

Palworld è un gioco di sopravvivenza in un mondo aperto multiplayer sviluppato, prodotto e pubblicato dallo sviluppatore giapponese Pocketpair. Il gioco, disponibile su PC, Xbox Series X/S, Xbox One e attraverso Xbox Game Pass, combina elementi di battaglia, cattura di mostri, addestramento e costruzione di basi. I giocatori possono utilizzare un’ampia gamma di armi, dai classici archi e lance fino a moderni fucili d'assalto e lanciarazzi, mentre il gameplay si concentra sulla localizzazione e cattura dei Pals, creature che aiutano nella costruzione e nell’espansione delle basi e possono diventare potenti alleati in combattimento.

Il compito principale di Palworld Entertainment Inc. sarà quello di sviluppare ulteriormente il raggiungimento della proprietà intellettuale ed espandere le attività commerciali a livello globale, inclusi il licensing e il merchandising del brand Palworld al di fuori del videogame.

La joint venture inizierà, infatti, con lo sviluppo di merchandise esclusivo ispirato al gioco, che verrà presentato e venduto allo stand di Pocketpair durante Bilibili World 2024, evento che avrà luogo a partire da venerdì 12 luglio 2024 a Shanghai, Cina. Successivamente, i prodotti saranno disponibili per il pre-ordine sulle piattaforme e-commerce di Aniplex e delle sue filiali, Aniplex of America e Aniplex Shanghai, con ulteriori dettagli che saranno rivelati in seguito.