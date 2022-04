Sono ormai 3 anni che manca all’appello un nuovo capitolo della saga di Need for Speed, e finalmente sembra che si sta muovendo qualcosa. La saga motoristica di Electronic Arts ci aveva ormai abituati a un rilascio a cadenza costante, ma dopo una serie di capitolo risultati abbastanza sottotono, la compagnia statunitense ha ben pensato di far prendere una pausa al franchise, il quale sembra essere pronto a tornare a breve.

A darci una serie di informazioni sul prossimo capitolo di Need for Speed è stato l’ormai noto giornalista di settore Jeff Grubb. Nello specifico il buon Grubb ci suggerisce che la nuova iterazione della saga automobilistica EA è quasi pronta a sfrecciare nuovamente sul mercato, e dovrebbe uscire proprio quest’anno. Grubb, inoltre, ci tiene a sottolineare che, per quanto ne sa lui, il nuovo gioco della saga a quattro ruote uscirà solamente sulle console di attuale generazione PS5 e Xbox Series X|S, e ovviamente anche su PC, ma niente old-gen.

“Need for Speed arriverà quest’anno… è vero, il gioco dovrebbe uscire a novembre”, ha detto Grubb, il quale ha poi continuato dichiarando quanto segue: “se siete fan di Need for Speed e avete acquistato una console di nuova generazione, ecco alcune novità; uscirà solo su nuova generazione. EA ha deciso di sviluppare pensando alla prossima generazione di console”.

Infine, Jeff Grubb ha anche parlato di quella che potrebbe essere l’ambientazione, ma il giornalista di settore ha anche sottolineato di non essere del tutto sicuro dell’accuratezza delle informazioni in suo possesso. Detto questo, stando a quanto emerso, il prossimo capitolo della saga dovrebbe avere una città ispirata a Miami e con un mood molto vicino a quello della saga Underground.