Need for Speed: ecco quando sarà svelato il nuovo gioco

Need for Speed è pronto a tornare: EA ha dato il via a un conto alla rovescia al termine del quale potremo scoprire qual è il nuovo gioco.

Need for Speed si sta facendo attendere da qualche tempo. I fan speravano che l’E3 2019 potesse essere il momento giusto per scoprire cosa avesse in serbo per noi Electronic Arts, ma così non è stato. Ora, possiamo finalmente tornare a respirare perché gli sviluppatori hanno dato il via a un conto alla rovescia al termine del quale potremo probabilmente scoprire qualcosa.

Come potete vedere nell’immagine sotto, o direttamente sul sito ufficiale, tutto quello che viene mostrato è la scritta NFS e il conto alla rovesca che scadrà mercoledì 14 agosto alle 16.00. Considerando inoltre che a breve inizierà la Gamescom 2019, è facile supporre che questo reveal sarà “solo” un teaser trailer, che sarà seguito da una presentazione del gameplay durante l’evento di Colonia.

Secondo quanto emerso tramite leak e rumor, il nuovo capitolo avrà un forte focus sulla personalizzazione dei mezzi. Inoltre, sarà centrale anche il classico scontro tra piloti da strada e poliziotti, in stile Hot Pursuit. Questo nuovo Need for Speed dovrebbe essere rilasciato durante l’autunno, quindi entro pochi mesi che saranno parecchio affollati, come sempre, anche grazie a un altro nome di Electronic Arts: Star Wars Jedi Fallen Order, disponibile a partire dal 15 novembre 2019.

C’è ancora molto da scoprire, però, quindi non ci resta altro da fare se non attendere circa 48 ore per vedere con i nostri occhi cosa abbia in serbo per noi Electronic Arts. Nel frattempo diteci, quali sono le vostre speranze per questo nuovo capitolo di Need for Speed? Credete che EA sarà in grado di dare lustro alla serie?