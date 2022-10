Sono passati solamente pochi giorni da quando Need for Speed Unbound si è presentato agli occhi degli appassionati, e le informazioni rilasciate da Electronic Arts sono state tanto numerose quanto soddisfacenti. Ora, a mancare all’appello c’è solo un bel video che metta in luce il gameplay, così da capire meglio verso quale direzione andrà, pad alla mano, questa nuova iterazione della storica saga di giochi di corse. A darci buone nuove a tal proposito ci sono i social del gioco, i quali fanno luce su quando potremo vedere del sano gameplay.

Come abbiamo potuto vedere nel trailer d’annuncio, il nuovissimo Need for Speed Unbound vuole riproporre l’iconica saga automobilistica di EA dopo una pausa di circa un paio d’anni. La volontà di ripartire forte da parte della compagnia lo dimostra l’essenza totalmente next-gen di questa nuova iterazione, con il gioco che vedrà la luce soltanto su console PlayStation 5 e Xbox Series X|S (potete acquistare Series S su Amazon), e ovviamene anche su PC.

Nei giorni scorsi si è già parlato molto di Need for Speed Unbound, ma tra trailer e informazioni non abbiamo ancora avuto l’occasione di vedere il gameplay del gioco. La buona notizia è che non ci sarà da aspettare troppo per rivedere il titolo in azione, e da come viene ufficializzato dai canali social del nuovo Need for Speed sarà proprio domani il giorno dedicato al primo gameplay reveal di questa prossima uscita.

New drip. Spin the block and stunt on the opps. Tomorrow. 8am PT/ 5pm CEST #needforspeed pic.twitter.com/yHDMBu3to0 — Need for Speed (@NeedforSpeed) October 10, 2022

L’appuntamento per il primo gameplay ufficiale di Need for Speed Unbound è domani martedì 11 ottobre, quando EA e Criterion ci mostreranno come si comporterà su strada questo grande ritorno. Il trailer verrà pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Need for Speed alle ore 17:00, orario italiano. Ci siamo quasi quindi, e non va affatto dimenticato che questo nuovo titolo del noto franchise automobilistico vedrà la luce prima del previsto, ovvero il prossimo 2 dicembre 2022.