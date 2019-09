NEOGEO Arcade Stick Pro: svelati i giochi e le caratteristiche uniche

Il NEOGEO Arcade Stick Pro di SNK conterrà ben venti giochi e metterà a disposizione alcune caratteristiche uniche. Ecco tutti i dettagli.

SNK ha annunciato la lineup di NEOGEO Arcade Stick Pro, un joystick ma anche una vera e propria mini console, che si aggiunge alla lunga lista di macchine da gioco retro, sempre più in voga negli ultimi anni. L’arcade stick include unicamente picchiaduro.

Ecco la lista dei giochi inclusi all’interno del NEOGEO Arcade Stick Pro:

The King of Fighters ’95

The King of Fighters ’97

The King of Fighters ’98

The King of Fighters ’99

The King of Fighters 2000

The King of Fighters 2002

Fatal Fury Special

Fatal Fury 3

Garou: Mark of the Wolves

Samurai Shodown II

Samurai Shodown III

Samurai Shodown IV

Samurai Shodown V Special

Art of Fighting

World Heroes 2

World Heroes 2 Jet

World Heroes Perfect

Ninja Master’s

The Last Blade 2

Kizuna Encounter

Il NEOGEO Arcade Stick Pro può essere utilizzato come controller per il NEOGEO Mini. Attualmente non è nota la data di uscita e il prezzo, ma i piani attuali includono un rilascio su scala globale. Tramite usa serie di pulsanti e interruttori è possibile passare dalla modalità console a quella joystick in un istante. È sufficiente connetterlo alla TV o a un display tramite HDMI. È anche possibile connettere un secondo NEOGEO Arcade Stick Pro e giocare in due.

Il NEOGEO Arcade Stick Pro propone otto pulsanti personalizzabili per adeguarsi al proprio stile di gioco. Il device propone varie ottimizzazioni per la qualità grafica, con pixel scaling triplicato e tre effetti di scanlines. Diteci, cosa ne pensate della proposta di SNK? Vi sembra troppo monotematica, oppure non desideravate altro?