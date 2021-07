Netflix e gaming: nuovi indizi, ci sarà anche un’esclusiva PlayStation

Nella giornata di ieri abbiamo assistito al rilascio di un particolare report che sembra anticipare una grossa novità in casa Netflix. Il colosso dello streaming video potrebbe abbracciare molto presto anche il mondo videoludico con una nuova sezione tutta dedicata al gaming. Parliamo di voci di corridoio, ma da quanto sta emergendo in rete in queste ore ci sarebbe più di qualche indizio a dare manforte a queste insistenti voci.

A portare alla luce alcune novità sulla situazione Netflix gaming è stato Steve Moser, un giornalista di settore che, sul proprio profilo Twitter ha mostrato alcune scoperte interessanti su uno degli argomenti del momento. Stando a quanto scoperto, la sezione dedicata al gaming di Netflix attualmente avrebbe il nome in codice “Shark”. Tramite datamining dell’app per iOS, inoltre, è stato possibile trovare altre informazioni interessanti.

Oltre al logo di Shark, che rappresenta una pinna di squalo che emerge dall’acqua, sono state scovate altre due immagini molto interessanti che delineano quello che potrebbe essere il futuro delle produzioni in arrivo sulla piattaforma. Entrambe le immagini arrivano dal mondo PlayStation, con la prima che mostra un paio di DualSense e la seconda che rappresenta una delle recenti esclusive della console Sony: Ghost of Tsushima.

Netflix’s gaming feature has a current working name of “Shark” and is represented by this image in their iOS app: a shark fin. Could an image of PS5 controllers and Sony’s Ghost of Tsushima (director’s cut coming Aug. 20th) indicate a partnership with $SONY? Cc @HedgeyeComm $NFLX pic.twitter.com/FLghlRlu20 — Steve Moser (@SteveMoser) July 15, 2021

Questi indizi, che al momento hanno tutto tranne che l’ufficialità, sembrano sottolineare come la sezione dedicata al gaming di Netflix potrebbe avere una stretta collaborazione con il marchio PlayStation. Il che non dovrebbe sorprendere, dato che è già in atto una partnership che vede molte delle pellicole cinematografiche Sony arrivare proprio sulla piattaforma di video streaming con la N rossa.